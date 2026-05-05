Я виклався на 100%: Мерфі – про поразку в фіналі чемпіонату світу

Англійський снукерист Шон Мерфі привітав У Іцзе з перемогою на чемпіонаті світу. Він вважає, що виклався на повну, але його опонент заслужив перемогу.

Слова "Чарівника" передає пресслужба WST.

"Я хотів би першим привітати У Іцзе та його родину з тим, що вони стали чудовими чемпіонами світу.

Я ненавиджу бути правим. Я говорив ще на початку цього сезону, коли ми чудово зіграли у Китаї, що він одного разу стане чемпіоном світу, і просто дуже шкода, що це сталося саме сьогодні!

Я радий за нього, але за себе мені дуже прикро. В останньому фреймі я першим отримав шанс, але не зміг зробити вихід, і після цього виконував найкращі відіграші, на які тільки був здатний.

Його удар на червоній кулі в середню лузу вимагав величезної сміливості – віддаю йому належне, бо коли у нього з'явився шанс, він ним скористався. Я не маю відчуття, що це я програв фінал – це У його виграв. Я виклався на всі сто і дуже пишаюся тим, як грав", – зізнався Мерфі.