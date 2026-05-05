Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Більярд

Я виклався на 100%: Мерфі – про поразку в фіналі чемпіонату світу

Руслан Травкін — 5 травня 2026, 18:45
Я виклався на 100%: Мерфі – про поразку в фіналі чемпіонату світу
Шон Мерфі
WST

Англійський снукерист Шон Мерфі привітав У Іцзе з перемогою на чемпіонаті світу. Він вважає, що виклався на повну, але його опонент заслужив перемогу.

Слова "Чарівника" передає пресслужба WST.

"Я хотів би першим привітати У Іцзе та його родину з тим, що вони стали чудовими чемпіонами світу.

Я ненавиджу бути правим. Я говорив ще на початку цього сезону, коли ми чудово зіграли у Китаї, що він одного разу стане чемпіоном світу, і просто дуже шкода, що це сталося саме сьогодні!

Я радий за нього, але за себе мені дуже прикро. В останньому фреймі я першим отримав шанс, але не зміг зробити вихід, і після цього виконував найкращі відіграші, на які тільки був здатний.

Його удар на червоній кулі в середню лузу вимагав величезної сміливості – віддаю йому належне, бо коли у нього з'явився шанс, він ним скористався. Я не маю відчуття, що це я програв фінал – це У його виграв. Я виклався на всі сто і дуже пишаюся тим, як грав", – зізнався Мерфі.

Читайте також :
Чемпіон світу зі снукеру назвав головних творців його успіху

Для Мерфі це був уже п'ятий фінал World Snooker Championship. Він переміг у своєму першому, ще в 2005 році. Після цього чотири рази (2009, 2015, 2021, 2026) зазнавав невдач. 

Нагадаємо, Іцзе зізнався, що отримував пораду від Ронні О'Саллівана між сесіями фінального поєдинку. 

снукер Шон Мерфі Чемпіонат світу зі снукеру

Шон Мерфі

Все вирішив 35 фрейм: У Іцзе – чемпіон світу зі снукеру
Іцзе робить гучну заявку на титул: результат першої частини фіналу чемпіонату світу
Активістка перервала фінал чемпіонату світу зі снукеру
"Чарівник" Мерфі проти талановитого Іцзе: прев’ю фіналу чемпіонату світу зі снукеру
Мерфі прокоментував вихід у фінал World Snooker Championship 2026

Останні новини