Чемпіон світу зі снукеру назвав головних творців його успіху

22-річний китайський снукерист У Іцзе, який дещо сенсаційно став чемпіоном світу, розповів, що віра з боку батьків дозволила йому досягти успіхів.

Слова У передає BBC.

"Мої батьки – справжні чемпіони. З того часу, як я вирішив покинути школу, мій батько був поруч зі мною. Моя мама теж багато чого пережила за ці роки. Вони є джерелом моєї сили, я їх дуже люблю. Моя мама тривалий час була не в кращому стані здоров'я, коли ми жили в Шеффілді, вона багато часу проводила в лікарні. Нині їй набагато краще. Це вже вдруге, коли вона відвідує мене у Великій Британії, в майбутньому я братиму її з собою частіше, щоб вона була поруч. Вона пожертвувала заради мене всім. Тоді вона сказала мені: "Не повертайся додому, я з усім впораюсь".

Він також додав, що батьки вірили в нього, хоч на початку в нього не все виходило.

"Це був другий рік, коли я грав у Великій Британії. У той час мій рейтинг був дуже низьким, тому для мене було вкрай важливо досягти хороших результатів та зберегти свій професійний статус. Вона означає все для мене. У мене ніколи не виникало думки здатися. Це був дуже тяжкий період у моєму житті. Живучи у злиднях, у мене було дуже багато прищів, можливо, через інфекцію, викликану кондиціонером. Але я думаю, що це додало мені сили з роками. Якщо любиш снукер, то це той шлях, яким маєш пройти".

На початку сезону-2025/26 талановитий У посідав №20 світового рейтингу. Успішний рік і перемога на World Snooker Championship 2026 дозволила йому піднятися на четверту сходинку.

