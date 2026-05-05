Чемпіон Більярд

Іцзе розкрив пораду від О'Саллівана під час фіналу чемпіонату світу

Руслан Травкін — 5 травня 2026, 18:18
У Іцзе
WST

Китаєць У Іцзе розповів, що легенда снукеру Ронні О'Салліван дав йому пораду під час фіналу World Snooker Championship 2026.

Іцзе став гостем подкасту Snooker Club. Його слова цитує Metro.co.uk.

"Ронні написав мені повідомлення, в якому порадив мені залишатися зосередженим. Бути спокійним, а також намагатися використовувати свої сильні сторони. Я був дуже радий, що зміг це зробити.

Він мені так багато допомагає. Він навчив мене, як поводитися з ситуаціями під час матчу, як діяти в різних ситуаціях за столом", – зізнався У.

Нагадаємо, Іцзе в фіналі чемпіонату світу переграв Шона Мерфі з рахунком 18-17.

Напочатку цього року Ронні О'Салліван говорив, що в найближчі три роки китаєць стане чемпіоном світу та очолить світовий рейтинг.

