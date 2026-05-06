Чемпіон світу не входить у трійку найкращих: оновлений рейтинг WST

Вийшов оновлений рейтинг гравців у снукер. У світовий рейтинг були зараховані очки за турнір World Snooker Championship 2026, а відраховані за аналогічний турнір, який відбувся в цей же час два роки тому.

При зміни в рейтингу повідомила пресслужба WST.

Найбільшого прогресу досяг новий чемпіон світу У Іцзе. Він заробив 500 тисяч фунтів/рейтингових очок, що дозволило йому піднятися з десятого на четверте місце. Перед стартом сезону-2025/26 китаєць був №20.

Шон Мерфі змістився з восьмої позиції на шосту, оскільки заробив 200 тисяч, а втратив лише 30 тисяч.

Найбільшого падіння зазнав Карен Вілсон. Англієць не зумів захистити свою перемогу на ЧС-2024, втративши аж 470 тисяч очок. "Воїн" тепер посідає №8. Весь сезон-2025/26 він провів на другій позиції світового рейтингу.

Продовжує падіння й легендарний Ронні О'Салліван. "Ракета" залишив чемпіонат світу в другому раунді – його обійшли Марк Аллен і Кріс Вейклін. Англієць тепер посідає чотирнадцятий рядок.

Джадд Трамп очолює рейтинг. Він утримує лідерство з серпня 2024-го.

Нагадаємо, У Іцзе зізнався, що отримав пораду від Ронні О'Саллівана під час перерв у фіналі ЧС-2026.