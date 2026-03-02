Визначився переможець турніру Welsh Open 2026

У місті Лландидно завершився снукерний турнір Welsh Open 2026. У фіналі зійшлися англійці Баррі Гокінс і Джек Лісовскі.

Перемогу з рахунком 9:5 здобув більш досвідчений Гокінс.

46-річний фіналіст чемпіонату світу 2013 досить солідно розпочав гру, програвши лише один фрейм із перших восьми.

"Джекпот" після цього видав два сенчурі-брейки поспіль, а потім забрав "тактичний" фрейм, чим повернув інтригу – 4:7.

Баррі свого не віддав, довівши справу до перемоги. Для нього це перший тріумф із серпня 2023 року, коли він став переможцем European Masters. Тоді у фіналі Гокінс переграв Джадда Трампа (9:6).

Снукер – Welsh Open 2026

Фінал, 1 березня

Баррі Гокінс (Англія) – Джек Лісовскі (Англія) 9:5

За перемогу снукерист отримав 100 тисяч фунтів стерлінгів. Лісовскі збагатився на 45 тисяч.

У сезоні-2025/26 настає двотижнева пауза, після якої 16 березня стартує World Open у китайському Юйшані. Суперником Юліана Бойка буде Марко Фу.