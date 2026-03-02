Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Більярд

Визначився переможець турніру Welsh Open 2026

Руслан Травкін — 2 березня 2026, 03:25
Визначився переможець турніру Welsh Open 2026
Баррі Гокінс
WST

У місті Лландидно завершився снукерний турнір Welsh Open 2026. У фіналі зійшлися англійці Баррі Гокінс і Джек Лісовскі.

Перемогу з рахунком 9:5 здобув більш досвідчений Гокінс.

46-річний фіналіст чемпіонату світу 2013 досить солідно розпочав гру, програвши лише один фрейм із перших восьми.

"Джекпот" після цього видав два сенчурі-брейки поспіль, а потім забрав "тактичний" фрейм, чим повернув інтригу – 4:7.

Баррі свого не віддав, довівши справу до перемоги. Для нього це перший тріумф із серпня 2023 року, коли він став переможцем European Masters. Тоді у фіналі Гокінс переграв Джадда Трампа (9:6).

Снукер – Welsh Open 2026
Фінал, 1 березня

Баррі Гокінс (Англія) – Джек Лісовскі (Англія) 9:5

За перемогу снукерист отримав 100 тисяч фунтів стерлінгів. Лісовскі збагатився на 45 тисяч.

У сезоні-2025/26 настає двотижнева пауза, після якої 16 березня стартує World Open у китайському Юйшані. Суперником Юліана Бойка буде Марко Фу.

Читайте також :
Ексклюзив Михайло Ларков: Снукером почав займатися лише в 2022 році
снукер Джек Лісовскі

снукер

Головна зірка снукеру розкритикував легендарного О'Саллівана
Зірка снукеру: Я почав грати в цю гру через О'Саллівана
Чотириразовий чемпіон світу пояснив відсутність О'Саллівана на турнірах
Михайло Ларков: Снукером почав займатися лише в 2022 році
Сіньтун продовжує підйом: вийшов оновлений рейтинг WST

Останні новини