О'Салліван втратив ще одну позицію: оновлений рейтинг WST

Вийшов оновлений рейтинг гравців у снукер. У світовий рейтинг були зараховані очки за турнір Welsh Open 2026, а відраховані за турнір Players Championship 2024, який відбувся в цей же час два роки тому.

Джадд Трамп зберігає впевнене лідерство у світовому рейтингу. Англієць безперервно посідає перше місце у рейтингу з 26 серпня 2024 року.

Переможець турніру Welsh Open Баррі Хокінс піднявся з 14-го місця на 9-те. Фіналіст турніру Welsh Open Джек Лісовскі піднявся з 22-го місця на 18-те.

Марк Аллен, який виграв турнір Players Championship два роки тому, втратив 150 000 рейтингових очок і опустився з 9-го місця на 15-те.

Рейтин WST

Легенда цього виду спорту Ронні О'Салліван не грав у Вельсі, тому не зумів захистити 15 000 очок, які набрав на Players Championship 2024. Через це він опустився на 12 місце.

Перші 16 позицій рейтингу дозволять потрапити на чемпіонат світу в легендарному шефілдському "Крусіблі" без кваліфікації.

Юліан Бойко проводить перший рік у мейн-турі після повернення. Цього сезону він набрав 43 тисячі очок і посідає 85-те місце світового рейтингу.