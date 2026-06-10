Бойко: 48-50 тисяч фунтів – сума, яку повинен заробити снукерист для виходу в нуль

Сергій Бойко, батько першого в історії України учасника мейн-туру зі снукеру Юліана Бойка, розповів, скільки має за сезон заробити професійний гравець, щоб вийти в нуль.

Своїми роздумами та інсайдами він поділився у великому інтерв'ю "Чемпіону".

"Я зараз дам оцінку з власних розрахунків. У Юліана зараз 48 тисяч очок (очки в нинішній системі WST – це зароблені призові – прим.). Відразу відкидайте 20% сплачених податків. Далі – коли у вас є контракт серед професіоналів, то тренеру йде відсоток від призових. Він коливається від 10 до 20%. Тобто лише ці два фактори забирають у снукериста близько 40% доходів. Якщо снукерист заробляє понад 88 тисяч, то податок для іноземця, та й не лише для іноземця, зростає до 40%. Ті призові, які бачите ви, які бачать фанати снукеру, – це не та сума, яка реально надходить гравцю. Також є відрахування 2-3% для World Snooker Tour на організаційні питання".

Засновник незалежної Федерації снукеру України також повідомив, що навіть участь у кваліфікаціях обходиться снукеристу не дешево.

"Давайте візьмемо 12 кваліфікацій. Це як мінімум кожну помножте на 1000. Це 12 тисяч фунтів. Ці гроші – це проживання, можливість потренуватися, попрацювати з тренером. Окрім відсотка від призових, є ще фіксована плата. Вона коливається від 100 до 250 фунтів за день. Насправді мінімальна сума, яка дозволить вийти в нуль, – це десь дійсно 48-50 тисяч фунтів. Можливо, складно відповів на ваше питання (посміхається – прим.), але рахувати можна".

Нагадаємо, раніше ми писали анонс до нового снукерного сезону.