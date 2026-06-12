Бойко з перемоги розпочав сезон, Ларков і Казаков – вибули

У Лестері на "Маттіолі Арена" проходять матчі кваліфікації на China Open 2026.

Антон Казаков, який після дворічної паузи повернувся в мейн-тур, і Михайло Ларков, для якого це дебют серед професіоналів зазнали поразки в першому раунді.

Антон чудово розпочав гру з Джеймі Кларком, вигравши першу половину з рахунком 4:0, оформивши три брейки на 50+.

На жаль, 15 хвилин перерви пішли на користь супернику. Наступні шість фреймів виграв саме Кларк, але в кожному з них була боротьба.

Ларков – переможець ЧС WSF у категорії U-18 – грав із Хаммадом Міа, який виграв цей же чемпіонат світу у відкритій категорії.

17-річний Ларков зазнав поразки з рахунком 2:6 від більш досвідченого англійця.

Юліан Бойко завдяки рейтингу потрапив відразу до другого кола кваліфікації. Він зіграв із китайцем Чжанг Яном.

Українець впевнено тріумфував – 6:1. На рахунку Бойка три залікові брейки. У фремі №1 зовсім трішки не добрав до сенчурі.

Суперником у раунді №3 буде Лей Пейфань. Китаєць наразі посідає 26 сходинку рейтингу WST.

Нагадаємо, Сергій Бойко дав велике інтерв'ю сайту "Чемпіон".