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Ларков обіграв учасника чемпіонату світу у попередній кваліфікації Wuhan Open

Руслан Травкін — 15 червня 2026, 15:32
Ларков обіграв учасника чемпіонату світу у попередній кваліфікації Wuhan Open
Михайло Ларков
WSBF

У Лестері на "Маттіолі Арена" розпочалися матчі прекваліфікації на снукерний турнір Wuhan Open. Українець Михайло Ларков переміг поляка Антоні Ковальські з рахунком 5:3.

Для 17-річного Михайла це дебютна перемога на професійному рівні, оскільки він вперше грає в мейн-турі WST.

Матч для нього розпочався вдало. Ларков більш успішно діяв, тому повів 2:0. Антек зумів скоротити відрив.

Після цього Михайло знову забрав два фрейми поспіль. Українець міг забирати гру в фреймі №5, але кілька разів змарнував матчбол на синій. Поляк свій шанс реалізував, а після цього й забив решту куль: рожевий (6 очок) та чорний (7 очок).

Потім Антоні скоротив відстань до мінімуму, але Ларков не відпустив – потужний брейк на 85 очок і перемога з рахунком 5:3. Наступним суперником Михайла буде Олівер Браун. 

Зазначимо, що кілька місяців тому Ковальські став першим поляком в історії, який зумів відібратися на чемпіонат світу в легендарний "Крусібл". 

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