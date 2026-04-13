Йокич переписав історію НБА, встановивши рекорд регулярного чемпіонату

Зірка Денвера Нікола Йокич встановив елітне досягнення в НБА, яке раніше нікому не підкорювалося.

Сербський центровий став першим гравцем в історії, який завершив регулярний чемпіонат НБА лідером одночасно за підбираннями й асистами.

Він у середньому робив 12,9 підбирань, а також 10,7 асистів за гру. Також 31-річний баскетболіст набирав 27,7 очка, тож у другому сезоні поспіль оформив тріпл-дабл за середніми показниками.

Нагадаємо, що напередодні Денвер переграв Сан-Антоніо (128:118) в останньому турі регулярного чемпіонату НБА. Цей матч став для Йокича 65-м у нинішній кампанії на клубному рівні.

Після цих поєдинків було сформовано сітку раунду плейоф і пари плейін. Перші матчі відбудуться вже 14 квітня.