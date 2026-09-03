Бойко прокоментував перемогу над зіркою снукеру

Українець Юліан Бойко здобув найгучнішу перемогу за кар'єру. На стадії 1/16 фіналу British Open він здолав китайця Діна Джуньху.

Після гри український снукерист поділився думками для пресслужби World Snooker Tour.

"Безумовно, це найбільша перемога в моїй кар'єрі. Перемогти Діна – легенду снукеру – це неймовірне відчуття", – зізнався Юліан.

🗣️ "To beat a legend of the game, Ding Junhui, is an unbelievable feeling!"



Iulian Boiko was on top of the world after a huge win over one of his heroes! 📷



Head to the replies for the full interview 📷#BritishOpen pic.twitter.com/vQOBiV3IvX — WST (@WeAreWST) September 2, 2026

Він також додав, що останні місяці змінив підхід до тренувань.

"Якщо чесно, мені вдалося дещо знайти у своїй грі під час тренувань. Приблизно місяць тому я почав грати справді добре та проводити результативніші серії, а це дуже важливо в сучасному снукері.

Останні кілька років я багато працював над тактичною грою, але тепер, думаю, настав час зосередитися на серійності та спробувати наблизитися до того рівня набору очок, який сьогодні демонструють провідні гравці.

Сьогодні контроль битка був не найкращим, але я забивав усе й практично з будь-яких позицій, завдяки чому продовжував серії. Я все ще бачу компоненти, які можу покращити".

Бойко також відзначив арену в Челтнемі. Снукеристу подобається атмосфера.

"Мені дуже подобається ця арена. Думаю, лузи тут трохи вужчі, і це мені підходить.

Тут чудова атмосфера. Приємно грати перед уболівальниками на великій арені – відчуття зовсім інші, ніж під час кваліфікацій. Це справді надихає, особливо коли за сусіднім столом грає, наприклад, Марк Селбі. Мені дуже подобається перебувати в такій атмосфері".

Суперник 20-річного спортсмена з України визначиться пізніше.