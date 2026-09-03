Бойко: В Україні тренуватися під сирени та вибухи було б складно

Снукерист Юліан Бойко радий, що зумів пробитися до 1/8 фіналу British Open.

Журналіст Філ Хейг із видання Metro звернувся до нього за коментарем, щоб поцікавитися, як 20-річний українець працює над розвитком своєї кар'єри.

"Я все ще відчуваю, що є простір для вдосконалення, що є добрим знаком", – сказав Юліан.

Бойко більшу частину часув мешкає у Варшаві (Польща) з батьком, братом та дівчиною, але його мати все ще працює в Україні та відвідує їх лише "два-три рази" на місяць.

"Теоретично я міг би повернутися, але, очевидно, було б дуже складно тренуватися з сиренами та вибухами. Це було б дуже важко. Я розглядав такий варіант кілька років тому, але зараз ситуація погіршилася за останній рік. Не думаю, що скоро повернуся додому", – зізнався він.

Снукерист додав, що мама працює в енергетичній інфраструктурі, тому кожна повітряна тривога викликає в нього хвилювання.

"Це страшно, я точно хвилююся за неї більшу частину часу. Особливо, коли ми знаємо, що готуються якісь напади, але, гадаю, люди до цього звикають. Найстрашніше те, що люди до цього звикають. Нова реальність. Вже п'ятий рік. Україні потрібна допомога, але, схоже, справи йдуть не дуже добре".

Юліан додав, що всі українські снукеристи, які мають професійний статус, підтримують форму за кордоном.

"Ми всі троє живемо за кордоном. Михайло Ларков живе у Німеччині, Антон Казаков – у Великій Британії. Зараз було б неможливо жити в Україні та змагатися. У Варшаві я тренуюся самостійно, але я приїжджаю до Гаддерсфілда та Великої Британії загалом, щоб грати сети проти інших людей, підтримувати гостроту матчу перед турнірами. Подорожувати доводиться багато, але до цього звикаєш. Найскладніше – не мати змоги бачитися з родиною більшу частину часу, але до цього звикаєш. Дуже приємно бачити, як я добре граю, особливо на такому рівні [проти Діна], тому, гадаю, воно того варте".

Нагадаємо, в 1/8 фіналу українець зіграє проти Марка Селбі. Чотириразовий чемпіон світу є його улюбленим гравцем.