Сіньтун відреагував на своє лідерство у світовому рейтингу

Китайський снукерист Чжао Сіньтун кілька днів тому вийшов на першу сходинку світового рейтингу World Snooker Tour.

У коментарі виданню Metro "Циклон" зізнався, що ще не повністю повірив у це.

"Якби хтось сказав мені до минулого сезону, що я скоро стану номером один, я б подумав, що він збожеволів. Але тепер, коли я цього досяг, я відчуваю це, я стаю ще кращим. Але я знаю, що я не найкращий. Мені ще чекає довгий шлях, щоб вдосконалюватися".

29-річний Сіньтун додав, що йому ще не вистачає досвіду, тому іноді за столом він робить помилки.

"Я знаю, що в снукері досвід дуже важливий. Іноді я роблю дурні помилки у важливому матчі, і я знаю, що Джон Хіггінс, Марк Селбі чи Джадд Трамп ніколи б так не вчинили. Я, як і раніше, дотримуватимуся свого стилю. Я просто намагаюся вчитися у Джадда Трампа. Він та Марк Селбі дуже довгий час були номером один у світі. Я не хочу бути номером один у світі всього кілька днів або тижнів, я хочу залишатися номером один набагато довше, тому мені ще належить довгий шлях, і я намагаюся вивчати це питання, але в той же час зберігатиму свій стиль", – додав Чжао.

Нагадаємо, в матчі 1/4 фіналу British Open Сіньтун розгромно програв Джадду Траму.