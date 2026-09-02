Бойко переграв одного з найтитулованіших снукеристів світу на турнірі British Open

В англійському місті Челтнем завершився матч 1/16 фіналу снукерного турніру British Open 2026, в якому Юліан Бойко грав проти Діна Джуньху.

Матч завершився перемогою українця з рахунком 4:1.

Снукер – British Open 2026

2 вересня, 1/16 фіналу

Юліан Бойко (Україна) – Дін Джуньху (Китай) 4:1

WST

Досвідчений китаєць у першому фреймі оформив залікову серію на 50 очок. Здавалося, що він поведе в рахунку. Юліан скористався помилкою, яка дозволила йому переломити хід подій.

Юліан за рахунку 44:54 забиває рожеву кулю – 6 очок, а потім здобуває перемогу на останній чорній кулі, яка приносить 7 очок. Скріншот

20-річний українець під час другого фрейму знову скористався помилкою "Дракона". Оформив серію на 67 очок і подвоїв перевагу.

Все йшло до того, що рахунок у матчі стане 3:0. Юліан йшов на фреймбол. Він влучив коричневу (4 очки) за рахунку 63:45, але биток упав у лузу.

Дін отримав 4 очки за фол, а потім сам влучив коричневу (4 очки), синю (5 очок), рожеву (6 очок) та чорну (7 очок), що дозволило "розмочити" (71:63 на користь китайця) рахунок за партіями.

Були побоювання, що такий програш морально буде складно перенести. Старт фрейму №4 був за Джуньху. Зірковий китаєць мав перевагу, але від Юліана була серія на 55 очок.

Юліан за допомогою ресту влучає коричневу (4 очки), а потім "кладе" решту цінних кольорових куль. Скріншот

У фреймі №5 гравці перші 15 хвилин витратили на тактичну боротьбу, оскільки на столі була складна позиція для початку атаки.

Надалі Юліан почав йти у відрив. Рахунок був 58:13. Зірковий суперник почав шукати снукери, що йому й вдавалося.

Юліан спочатку допустив фол, але потім майстерно виходив зі складних ситуацій на останній червоній. У підсумку Дін не найкращим чином її "заховав", а Бойко відправив до лузи.

ONE OF THE BIGGEST WINS OF HIS CAREER!



Ukrainian youngster Iulian Boiko outplays Ding Junhui to win 4-1 in Cheltenham and move into the #BritishOpen last 16! pic.twitter.com/3XIdMTbzMD — WST (@WeAreWST) September 2, 2026

Дін Джуньху (у певних варіантах транскрипції – Цзюньхуей. Прим.) виборов 15 рейтингових титулів за свою професійну кар'єру, що робить його найуспішнішим азійським гравцем в історії цього виду спорту.

Дін тричі вигравав престижний UK Championship. У сезоні 2013/14 він повторив рекорд Стівена Хендрі, вигравши відразу 5 рейтингових турнірів за один сезон. У сезоні-2014/15 китаєць кілька тижнів був №1 світового рейтингу.

Багато хто пророкував, що саме Джуньху стане першим чемпіоном світу з Китаю, але свій фінал у 2016-му Дін програв Марку Селбі. Останні два сезони тріумфаторами World Snooker Championship ставали Чжао Сіньтун та У Іцзе.