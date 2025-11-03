Українська правда
Чемпіон Більярд

О'Салліван прокоментував свою першу перемогу на International Championship

Руслан Травкін — 3 листопада 2025, 14:39
Ронні О'Салліван
https://ronnieo147.com/

Легенда снукеру Ронні О'Салліван успішно стартував на International Championship 2025. Він у складному матчі переміг земляка Алана Тейлора (6:5).

Після гри для пресслужби WST "Ракета" дав оцінку матчу.

"Мені подобається грати. Коли ти добре граєш, це не здається тяжкою роботою. Я завжди думаю, що якщо я добре граю, результати не мають великого значення. Я отримую від гри більше задоволення, аніж за останні десять років.

Я був би розчарований, якби програв сьогодні. Не тому, що Тейлор не заслуговував на перемогу, а просто тому, що мені подобається грати.

Думаю, коли я граю добре, глядачі цінують мої удари та побудову брейків. Коли я входжу до ритму, це трохи підвищує температуру у залі", – заявив О'Салліван.

Нагадаємо, з усіма результатами першого дня можна ознайомитися в цій новині

