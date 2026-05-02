Баррі Гірн оцінив перспективи О'Саллівана у найближчі роки

Руслан Травкін — 2 травня 2026, 17:28
Баррі Гірн/Ронні О'Салліван
Колаж Irish Sun

Президент Matсhroom Баррі Гірн хоче, щоб Ронні О'Салліван продовжував виступи, адже "Ракета" приносить дуже велику впізнаваність снукеру.

Слова Гірна передає Metro.co.uk.

"Ронні – легенда. Наскільки важливим був Тайгер Вудс у гольфі? Дуже мало гравців приносили такі комерційні вигоди, як Тайгер, але їхній час настає, і я просто сподіваюся, що Ронні – це та загадка, яка гратиме, коли йому буде 60.

Іноді, коли йому захочеться, і хай йому щастить. Нехай грає, коли захоче, і в той день, коли він захоче грати, двері завжди будуть відкриті.

Я хочу, щоб він так робив змагався лише тоді, коли захоче, бо хочу, щоб він був щасливий. Якщо він не щасливий, він не та сама людина, він не той самий гравець", – сказав Гірн.

50-річний О'Салліван цього року на World Snooker Championship вибув у другому раунді поступившись Джону Хіггінсу.

