О'Салліван розгромив заклятого суперника, Муді провалив гру: результати Xi'an Grand Prix

У місті Сінай (Китай) завершився третій день турніру Xi'an Grand Prix 2025.

Ронні О'Салліван зустрічався зі Стівеном Магвайром. Молодший на 3 роки шотландець свого часу був топом світового рейтингу, тому між ним і "Ракетою" були справжні дуелі.

Цього разу все вийшло занадто односторонньо. Ронні забрав усі 5 фреймів. Стівен за цей час спромігся набрати лише 25 очок, тоді як О'Салліван оформив сенчурі і ще три "півсотні".

THE ROCKET SHOWS NO MERCY! 🙌



Ronnie O'Sullivan beats Stephen Maguire comfortably in just over an hour of playing time!



The Scot scored just 25 points in the match.#XianGP pic.twitter.com/ePp7apZ3aa — WST (@WeAreWST) October 9, 2025

Пройшли далі Кайрен Вілсон та Шон Мерфі, які зійдуться між собою в 1/8 фіналу.

28-річний Матеуш Барановскі, який проводить дебютний сезон у мейн-турі, до останнього боровся з Гері Вілсоном. Десайдер забрав досвідченіший англієць.

З рахунком 4:5 поступилися Меттью Стівенс і Ніл Робертсон.

19-річний Стен Муді, який вважається головною надією Англії в снукеру, не мав шансів проти Стюарта Бінема. Чемпіон світу 2015 не залишив шансів своєму візаві – 5:0.

Снукер – Xi'an Grand Prix 2025

Призові турніру Xi'an Grand Prix 2025

Звичайно, це не Саудівська Аравія і навіть не Шанхай, але грошей тут більше, ніж на турнірах в Англії чи Ухані.

Переможець : £177,000

: £177,000 Фіналіст : £76,000

: £76,000 Півфіналісти : £34,500

: £34,500 Чвертьфіналісти : £22,350

: £22,350 1/8 фіналу : £14,000

: £14,000 1/16 фіналу : £9,400

: £9,400 1/32 фіналу : £5,350

: £5,350 Найвищий брейк : £5,000

: £5,000 Загальний призовий фонд: £850,000

Нагадаємо, легенда снукеру Ронні О'Салліван радий, що має таку ж важливість для вболівальників, як і Тайгер Вудс, Ліонель Мессі та Роджер Федерер у своїх видах спорту.