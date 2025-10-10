Українська правда
О'Салліван розгромив заклятого суперника, Муді провалив гру: результати Xi'an Grand Prix

Руслан Травкін — 10 жовтня 2025, 03:41
У місті Сінай (Китай) завершився третій день турніру Xi'an Grand Prix 2025.

Ронні О'Салліван зустрічався зі Стівеном Магвайром. Молодший на 3 роки шотландець свого часу був топом світового рейтингу, тому між ним і "Ракетою" були справжні дуелі.

Цього разу все вийшло занадто односторонньо. Ронні забрав усі 5 фреймів. Стівен за цей час спромігся набрати лише 25 очок, тоді як О'Салліван оформив сенчурі і ще три "півсотні".

Пройшли далі Кайрен Вілсон та Шон Мерфі, які зійдуться між собою в 1/8 фіналу.

28-річний Матеуш Барановскі, який проводить дебютний сезон у мейн-турі, до останнього боровся з Гері Вілсоном. Десайдер забрав досвідченіший англієць.

З рахунком 4:5 поступилися Меттью Стівенс і Ніл Робертсон.

19-річний Стен Муді, який вважається головною надією Англії в снукеру, не мав шансів проти Стюарта Бінема. Чемпіон світу 2015 не залишив шансів своєму візаві – 5:0.

Снукер – Xi'an Grand Prix 2025

Призові турніру Xi'an Grand Prix 2025

Звичайно, це не Саудівська Аравія і навіть не Шанхай, але грошей тут більше, ніж на турнірах в Англії чи Ухані.

  • Переможець: £177,000
  • Фіналіст: £76,000
  • Півфіналісти: £34,500
  • Чвертьфіналісти: £22,350
  • 1/8 фіналу: £14,000
  • 1/16 фіналу: £9,400
  • 1/32 фіналу: £5,350
  • Найвищий брейк: £5,000
  • Загальний призовий фонд: £850,000

Нагадаємо, легенда снукеру Ронні О'Салліван радий, що має таку ж важливість для вболівальників, як і Тайгер Вудс, Ліонель Мессі та Роджер Федерер у своїх видах спорту.

результати снукер Ронні О'Салліван Ніл Робертсон

