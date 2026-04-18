Зірка снукеру розкритикував О'Саллівана та Трампа

Зірка снукеру Шон Мерфі незадоволений, що Ронні О'Салліван і Джадд Трамп не завітали на спільну фотосесію для топових гравців напередодні старту чемпіонату світу.

Слова Мерфі передає Metro.co.uk.

"Я думаю, що це стало нормальною справою, що вони не з'являються на таких заходах. Я думаю, що це справжня ганьба, і вони обидва, мабуть, могли б зробити трохи більше для просування гри протягом багатьох років", – сказав чемпіон світу 2005 року.

Не було підтверджено, чому жоден з гравців не був присутній, але обидва розпочинають свої кампанії у вівторок і живуть за межами Великої Британії, змушені керувати кількістю днів, які вони проводять у Великій Британії, з податкових причин.

На запитання, чи є пропуск відомих імен на медіа-заходах проблемою іміджу для снукеру, Шон відповів:

"Я не знаю щодо проблем з іміджем заходу. Я думаю, що це може створити проблеми з іміджем цих двох. Я думаю, що це може трохи вплинути на їхній престиж. Як тільки публіка сама це помічає і розуміє, що двох найбільших зірок гри не було тут на день відкриття, коли всі інші доклали зусиль, щоб бути тут... послухайте, це дивно. Я не знаю, чому їх тут немає. Їхні власні рішення, чи не так? Я не маю уявлення, але нікого з нас це не шокує. Для нас було б дивніше, якби вони були тут, а це вже про щось говорить".

