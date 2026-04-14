О'Салліван приїздитиме на чемпіонат світу з іншої країни через податкову

Руслан Травкін — 14 квітня 2026, 23:49
Ронні О'Салліван приїжджатиме з Дубліна на цьогорічний чемпіонат світу зі снукеру. Він використовуватиме столицю Ірландії, як базу для підготовки.

Як пише Balls.ie, він може проводити у своїй рідній країні лише певний час щороку, щоб не потрапити під серйозні податки.

Ронні О'Салліван минулими вихідними брав участь у змаганнях у Дубліні, де виграв перший трофей Джона Вірго. Виступаючи після своєї фінальної перемоги над Стівеном Хендрі в півфіналі, він назвав Ірландію "найкращою країною у світі".

"Ракета" переїхав до Дубая минулого року, і з податкових причин проводить більшу частину часу саме в Ірландії, коли повертається до Західної Європи.

араз я досить багато живу тут. Я проводжу тут три місяці на рік. Я завжди любив приїжджати до Ірландії. Вона завжди займала особливе місце в моєму серці", – сказав Ронні після перемоги над Хіггінсом у фіналі.

Переліт літаком із Дубліна до Шеффілда, де проходитиме чемпіонат світу, займає близько години.

