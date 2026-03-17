О'Салліван розповів, чого хоче досягти завдяки праці над собою

Легенда снукеру Ронні О'Салліван прокоментував свій перший успіх на World Open 2026. Англієць повідомив, що тиждень активно працював у місті Юшань, де проходить турнір.

Слова "Ракети" передає WST.

"Я приїхав сюди на тиждень раніше, щоб трохи потренуватися самостійно. Я дуже наполегливо працював над своєю грою. Я знаю, що не грав у багатьох турнірах, але я працював, тому що моя гра була в такому поганому стані. Останні три роки були жахливими з точки зору впевненості. Зараз я намагаюся над цим працювати і подивитися, чи зможу я повернутися", – сказав 50-річний гравець.

О'Салліван додав, що активно напрацьовує свою форму. Якщо йому вдасться повернутися на пік, то він вважатиме це своєю головною перемогою.

"Якщо це не спрацює, то через два роки мені доведеться всерйоз задуматися... швидше за все, я не зможу продовжувати, якщо не досягну того рівня, який, на мою думку, мені необхідний... я просто витрачатиму час даремно, виходячи на арену і граючи без впевненості в собі або відчуваючи страх перед грою. Я не хочу так продовжувати свою кар'єру. Попереду багато важкої роботи – я готовий до неї – але, звичайно, потрібно встановити для цього якийсь термін, інакше у 70-80 років я все ще намагатимусь щось виправити".

Ронні додає, що не збирається опускати руки.

"Днями я казав другу, що якщо мені вдасться вибратися з цього, це буде моє найбільше досягнення у снукері. Якщо я зможу відчути себе так, як я грав шість чи сім років тому, це перевершить будь-що. Сім чемпіонатів світу, вісім турнірів Мастерс – це буде вище за будь-яке з цих досягнень. Я не маю ілюзій щодо того, наскільки це буде важко, але я не збираюся йти на пенсію через те, що щось, що я пробував, не спрацювало. Я збираюся повернутися до свого природного інстинкту гри та якимось чином перенавчити себе".

Читайте також : Суперник провів найкращий матч сезону: Бойко поступився Фу на World Open

О'Салліван у сезоні-2025/26 не вигравав трофеїв. Через частий пропуск турнірів він навіть випав із топ-10 світового рейтингу.

Нагадаємо, семиразовий чемпіон світу Стівен Хендрі оцінив перспективи Ронні виграти цьогорічний World Snooker Championship 2026.