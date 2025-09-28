Хіггінс сенсаційно вибув, Селбі та Мерфі влаштували битву титанів: визначилися фіналісти British Open

Вчора, 27 вересня, на турнірі British Open в англійському Челтнемі були зіграні матчі 1/2 фіналу.

У першому поєдинку зійшлися два шотландці – Джон Хіггінс та Ентоні Макгілл.

Фаворитом вважався 50-річний Джон. Він і довів це, зробивши перевагу 3:2. Причому в фреймі №5 йому вдався брейк на 111 очок.

Утім, після цього сил, схоже, не лишилося. Почали все частіше проявлятися невимушені помилки.

Ентоні, навпаки, став діяти впевненіше. Як наслідок – 4 фрейми поспіль і путівка в головний матч турніру.

В дуелі досвідчених англійців Шон Мерфі переграв Марка Селбі. Рахунок 6:1 не зовісім демонструє той рівень боротьби. Особливо яскравим вийшов шостий фрейм.

Селбі вдалося поставити чотири снукери, Мерфі робив фоли та все одно виходив із складних ситуації. Це дозволило забрати фрейм – 85:65.

В останньому боротьби не було. За рахунку 9:1 до столу вийшов Шон і вже не покидав його, заробивши 93 очки поспіль.

Снукер – British Open

1/2 фіналу, 27 вересня

Ентоні Макгілл (Шотландія) – Джон Хіггінс (Шотландія) 6:3

Шон Мерфі (Англія) – Марк Селбі (Англія) 6:1

Фінал відбудеться сьогодні, 28 вересня. Переможець збагатиться на 100 тисяч фунтів.

Зазначимо, що для Макгілла – це перший за 8 років фінал рейтингового турніру.

Нагадаємо, раніше Майкл Холт пояснив, чому Ронні О'Салліван став найкращим у цьому виді спорту.