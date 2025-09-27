Українська правда
Англійський снукерист розповів, що зробило О'Саллівана найкращим у цьому виді спорту

Руслан Травкін — 27 вересня 2025, 13:56
Англійський снукерист Майкл Холт розповів, що зробило Ронні О'Саллівана найкращим у цьому виді спорту. Він вважає, що "Ракета" зачарував усіх своїм розслабленим способом гри.

Про це Холт сказав в інтерв'ю для Metro.co.uk.

"Справа у його працьовитості? Багато хто ретельно тренується. Справа у його таланті? Безперечно, він дуже обдарований. Він має всі необхідні якості для успішної гри в снукер.

Але головне, що йому краще, ніж будь-кому іншому, вдається виходити на гру і почуватися так само вільно, як на тренуванні.

Інші гравці іноді демонструють таке. Але йому це вдається чудово. Саме тому він найкращий із найкращих. Думаю, у цьому вся різниця. Навіть коли він нервує, що, звичайно, природно для людини, він все одно здатний бути розслабленим і показати свою найкращу гру.

Іноді трапляються промахи. Адже ніхто не є ідеальним. Але, дивлячись на його гру, не можна не відчувати захоплення. Вражає його здатність демонструвати це перед публікою. Це неймовірний талант. Справжня майстерність!", – сказав Холт.

За кар'єру 49-річний Ронні 7 разів вигравав чемпіонат світу. Загалом здобув перемогу на 41 рейтинговому турнірі.

Нагадаємо, на турнірі British Open 2025 визначилися півфіналісти

