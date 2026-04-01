Провал китайського таланта, битва Хіггінса та Вільямса: результати Tour Championship

У місті Манчестер триває турнір Tour Championship, на якому змагаються 12 найкращих снукеристів у сезоні-2025/26.

Вчора, 31 березня, завершилися матчі першого раунду, що дозволило сформувати пари 1/4 фіналу.

У битві двох ветеранів Джона Хіггінса та Марка Вільямса, яким на момент матчу на двох було 100+ років, тріумфатором став перший. Зазначимо, що шотландець захищає свій титул, виграний торік.

"Чарівник із Вішоу" чудово провів денну сесію, оформивши перевагу 6-2. У вечірній Джон взяв ще один фрейм. Все йшло до розгрому, але валлієць згадав, що також вважається легендою снукеру і згодом зрівняв рахунок – 8-8.

Хіггінс зібрався з силами і довів все-таки поєдинок до перемоги.

У першій половині дня Баррі Хокінс на досвіді виборов путівку до чвертьфіналу, хоч і програвав 7-8 Тепчаї Ун-Ну.

Дещо сенсаційним результатом завершилася гра між У Іцзе та Крісом Вейкліном. Китаєць позавчора зробив собі солідний гандикап, однак вчора грав дуже слабко.

Англієць виграв вісім фреймів поспіль, що в матчах між снукеристами такого рівня трапляється досить рідко. Іцзе довів, що талант талантом, але коли тобі 22 роки, то нестабільність – те, що завжди поруч.

Снукер – Tour Championship 2026

31 березня, перший раунд

Джон Хіггінс (Шотландія) – Марк Вільямс (Вельс) 10-8

Кріс Вейклін (Англія) – У Іцзе (Китай) 10-6

Баррі Хокінс (Англія) – Тепчая Ун-Ну (Таїланд) 10-7

Пари 1/4 фіналу

