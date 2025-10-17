Семиразовий чемпіон світу розчарований формою Трампа

Легенда снукеру Стівен Хендрі висловився про результати Джадда Трампа. Він переживає, що перший номер світового рейтингу тривалий час не може здобути перемогу на турнірі.

Слова Хендрі цитує Metro.co.uk.

"Джадд, можливо, не турбується, але якби я був на його місці, я почав би турбуватися. Він не виграв жодного турніру цього календарного року, але при цьому залишається першим у світовому рейтингу. Останні три, чотири, п'ять років він звик бути абсолютним серійним переможцем... Так, на його місці я б переживав. Я не кажу, що він хвилюється, але я не хотів би опинитися в такій ситуації, тому що це тільки посилює тиск на наступний турнір, а потім і на наступний", – заявив шотландець.

Він продовжив, що "Туз" втрачає авторитет серед суперників.

"Як я вже сказав, це тривожні часи для Джадда. Коли він починає програвати, інші гравці починають це помічати і вже не так бояться грати проти нього, чи не так? Зараз він зазнає тиску іншого роду. Ймовірно, він не стикався з таким тиском багато років. Він автоматично брав участь у всіх турнірах, бо просто продовжував вигравати – завжди потрапляв у півфінали, фінали, перемагав. Так що так, це тиск, який він давно не відчував. Я впевнений, що він зможе переламати ситуацію, тому що він справді добрий. Йому просто потрібно виграти два-три матчі поспіль, причому виграти їх легко, виграти, граючи в дійсно хороший снукер, не важко, а переконливо, і тоді, я думаю, він поверне свій успіх", – сказав Хендрі.

Результати Джадда Трампа на останніх турнірах:

Wuhan Open – поразка в 1/8 фіналу від Гері Вілсона

– поразка в 1/8 фіналу від Гері Вілсона English Open – виліт у 1/8 від Елліота Слессора

– виліт у 1/8 від Елліота Слессора British Open – знову поразка в 1/8, цього разу від Шона Мерфі

– знову поразка в 1/8, цього разу від Шона Мерфі Xi’an Grand Prix – виліт у 1/32 від ветерана Меттью Стівенса

Раніше Хендрі дав оцінку грі Ронні О'Саллівана після повернення до виступів.