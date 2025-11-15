Циклон відмінно почав, але Трамп узяв усе під контроль: визначився перший фіналіст турніру Champion of Champions

У місті Лестер, Англія, завершився п'ятий день запрошувального турніру Champion of Champions 2025.

Чемпіон світу Чжао Сіньтун і лідер світового рейтингу Джадд Трамп визначили ім'я першого фіналіста. Ним став англійський снукерист.

"Циклон" чудово розпочав гру. У перших двох фреймах Сіньтун робив напівсотенні серії, що дозволило повести в рахунку.

Однак англієць відповів 68, 73, 77 та 66-очковими серіями в наступних фреймах, зробивши рахунок 5:2.

За рахунку 2:2 все могло скластися інакше, але фол Чжао подарував чотири очки "Тузу", а також можливість розпочати атаку. Джадд успішно скористався позицією на столі.

Схоже, що сам Чжао не вірив, що зможе відігратися, тому 36-річний англієць довів справу до перемоги у фреймі №8.

Снукер – Champion of Champions

Сітка турніру

"Я зробив кілька помилок на початку, але як тільки Чжао впустив мене в гру, я відчув, що контролюю матч з того моменту. Я скористався своїми шансами, коли вони з'явилися, і я радий, що знову виходжу у фінал. Я виходжу на кожен матч з бажанням зробити все можливе – я робив це весь тиждень. Тепер я прагну знову підняти цей трофей", – цитує Джадда пресслужба Champion of Champions.

Тепер Трамп зустрінеться з переможцем завтрашнього півфіналу між чотириразовим чемпіоном світу Марком Селбі та дворазовим переможцем чемпіонату чемпіонів Нілом Робертсоном

Champion of Champions – запрошення, що не впливає на рейтинг мейн-туру, але переможець отримає 150 тисяч фунтів, а фіналіст – 60 тисяч. Учасники півфіналос стануть багатшими на 30 тисяч фунтів.