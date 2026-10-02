Трамп переграв китайця, виліт двох чемпіонів світу: результати Shenzhen Open 2026

У місті Шеньжень завершилися матчі 1/8 фіналу снукерного турніру Shenzhen Open 2026.

Можна сказати, що цей захід поки що є найсенсаційнішим за результатами в сезоні-2026/27.

За крок до чвертьфіналу зупинилися Ніл Робертсон (чемпіон світу 2010) та Кайрен Вілсон (чемпіон світу 2024).

Австралієць програв Крісу Вейкліну з рахунком 5:2. Вейклін провів феноменальний матч, оформивши за гру 6 залікових серій на 86, 80, 72, 77, 56 та 75 очок.

Pot Rate Кріса склав 82%, а на удар він витрачав усього 23,1 секунди.

Вілсон поступився Майклу Холту також із рахунком 5:2. Раніше Shenzhen Open залишили Ронні О'Салліван, Марк Вільямс, Джон Хіггінс, Чжао Сіньтун, Стюарт Бінем, Алі Картер та Баррі Хокінс.

Досвідчений Стівен Магвайр нав'язав боротьбу Марку Селбі. Чотириразовий чемпіон світу таки дотис шотландця – 5:3. Джадд Трамп віддав 2 фрейми Си Цзяхуею.

Останню пару 1/4 сформували Шон Мерфі та У Іцзе. Для них це буде перша очна дуель із часів фіналу чемпіонату світу цього року. Тоді молодий китаєць обіграв досвідченого англійця.

Снукер – Shenzhen Open 2026

Результати 1/8 фіналу, 1 жовтня

Пари 1/4 фіналу

Юань Сицзюнь (Китай) – Майкл Холт (Англія)

Джиммі Робертсон (Англія) – Кріс Вейклін (Англія)

Джадд Трамп (Англія) – Марк Селбі (Англія)

Шон Мерфі (Англія) – У Іцзе (Китай)

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