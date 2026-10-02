Бойко: Снукеристи подорожують на турніри за власний кошт

Український снукерист Юліан Бойко розповів, як гравці мейн-туру добираються на турніри. За його словами, на місце проведення вони повинні прибувати за свій рахунок.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання підписників спільноти IulianBoikoTeam.

"Гравці їздять на турніри за власний рахунок. У мене немає спонсорів, якщо не брати до уваги допомогу батьків (посміхається – прим.)".

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Бойко вважає, що потрібно потрапити до топ-32, щоб отримати солідний спонсорський контракт.

"Потрібно потрапити до топ-32, щоб з'явилися серйозні спонсори. Мова зараз не про логотип, за який платять 100 або 200 фунтів за турнір. Я маю на увазі серйозний річний контракт. Такі отримують лише топові гравці".

За словами Юліана, Федерація більярдного спорту України зараз не допомагає українським гравцям у мейн-турі, але раніше фінансування було.

"Федерація зараз ніяк не допомагає, але треба визнати, що раніше, коли ми грали на аматорському рівні, невелике фінансування було".

Професіоналами серед снукеристів вважаються лише 128 учасників мейн-туру. World Snooker Tour виділяє кожному учаснику 20 тисяч фунтів на рік на перельоти та проживання під час турнірів.

На аматорському рівні українець у 2023-му виграв турнір Shot Out, наступного року у парі з Денисом Хмелевським завоював командне "золото" чемпіонату Європи, а в 2025-му став чемпіоном Європи U-21. Саме цей тріумф і дозволив отримати 2-річну картку мейн-туру.