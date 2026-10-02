Бойко: Європейським гравцям треба єднатися, щоб наздогнати китайських снукеристів

Український снукерист Юліан Бойко розказав, чи підтримує зв'язок з Андресом Петровим (Естонія), Артемійсом Жижинсом (Латвія) та Владиславом Градінарі (Молдова). За його словами, він з ними всіма має дружні стосунки.

Про це 21-річний спортсмен розповів, відповідаючи на запитання підписників спільноти IulianBoikoTeam.

"На жаль, дуже давно не бачив Андреса. Ми завжди були у чудових стосунках. Завжди їздили на різні турніри разом: чемпіонат Європи, Q-Tour, Q-School. Спілкування завжди було чудовим. Сподіваюся, Андрес продовжить грати й повернеться до мейн-туру. З Артемійсом ми дуже часто бачимося на турнірах, спілкуємося. З Градинарі ми іноді тренуємося в одному клубі в місті Гадерсфілд, коли я приїжджаю до Англії", – зізнався Юліан.

Бойко вважає, що снукеристам континентальної Європи варто підтримувати власну спільноту, адже китайські та англійські гравці в цьому плані сильно відрізняються.

"У нас теплі стосунки. Ми підтримуємо одне одного, ділимося знаннями, щоб разом прогресувати. У китайських спортсменів є своя велика спільнота, те саме є й у англійців. Європейським гравцям потрібно об'єднуватися, щоб наздогнати за кількістю у мейн-турі китайських та англійських снукеристів".

Раніше Юліан зізнався, що досить рідко бачиться з мамою, оскільки вона працює в Україні.