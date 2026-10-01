Бойко: З мамою бачуся кілька разів на місяць

Український снукерист Юліан Бойко розповів, що зараз рідко бачиться з мамою, оскільки вона працює в Україні. На турнірах його підтримує тато.

Про це 21-річний снукерист сказав у відповідь на запитання підписників спільноти IulianBoikoTeam.

"Я більше часу проводжу з татом, бо він може їздити зі мною на різні турніри. Не секрет, що моя мама працює в Україні. В Україні вона проводить більшу частину часу. Ми бачимося з нею кілька разів на місяць, коли у мене є перерва між турнірами, а у неї є можливість приїхати до мене. Ми працюємо заради спільної мети, спільної мрії. Так, ми рідко бачимося, але знаємо, що все це не дарма", – сказав Юліан.

Також він розповів про справи Антона Казакова та Михайла Ларкова.

"Антон постійно живе в Англії. Гадаю, він уже давно не бачився з батьками. Це дуже складно. Великий респект Антону. Він уже дуже самостійний. Не кожен зміг би з такого юного віку жити окремо. Михайло разом із батьками мешкає в Німеччині. Він приїжджає на турніри до Англії за кілька днів до старту".

Нагадаємо, нещодавно Юліан пробився до основної стадії Scottish Open, де його суперником у першому раунді стане знаменитий Джон Хіггінс.