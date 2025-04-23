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Трамп переміг китайського гравця на чемпіонаті світу

Руслан Травкін — 23 квітня 2025, 23:18
Трамп переміг китайського гравця на чемпіонаті світу
Джадд Трамп
x.com/WeAreWST

Лідер світового рейтингу Джадд Трамп із перемоги розпочав свої виступи на World Snooker Championship 2025.

У матчі першого раунду чемпіонату світу він здолав китайця Чжоу Юелуна з рахунком 10:4.

Ще вчора англієць оформив собі комфортну перевагу, вигравши першу сесію з рахунком 6:3.

Сьогодні він "забрав" ще три фрейми поспіль, у кожному оформивши сенчурі. У 13 фреймі Чжоу зумів скористатися помилками суперника і трішки скоротити перевагу, але в наступному Джадд довів справу до перемоги.  

Більярд – World Snooker Championship 2025
1/16 фіналу, 23 квітня

Джадд Трамп (Англія) – Чжоу Юелун (Китай) 10:4

Зазначимо, що в наступний раунд пройшов і Ронні О'Салліван, який здолав земляка Алістера Картера.

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снукер

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