Трамп переміг китайського гравця на чемпіонаті світу
Джадд Трамп
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Лідер світового рейтингу Джадд Трамп із перемоги розпочав свої виступи на World Snooker Championship 2025.
У матчі першого раунду чемпіонату світу він здолав китайця Чжоу Юелуна з рахунком 10:4.
Ще вчора англієць оформив собі комфортну перевагу, вигравши першу сесію з рахунком 6:3.
Сьогодні він "забрав" ще три фрейми поспіль, у кожному оформивши сенчурі. У 13 фреймі Чжоу зумів скористатися помилками суперника і трішки скоротити перевагу, але в наступному Джадд довів справу до перемоги.
Більярд – World Snooker Championship 2025
1/16 фіналу, 23 квітня
Джадд Трамп (Англія) – Чжоу Юелун (Китай) 10:4
Зазначимо, що в наступний раунд пройшов і Ронні О'Салліван, який здолав земляка Алістера Картера.