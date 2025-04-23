Трамп переміг китайського гравця на чемпіонаті світу

Лідер світового рейтингу Джадд Трамп із перемоги розпочав свої виступи на World Snooker Championship 2025.

У матчі першого раунду чемпіонату світу він здолав китайця Чжоу Юелуна з рахунком 10:4.

Ще вчора англієць оформив собі комфортну перевагу, вигравши першу сесію з рахунком 6:3.

Сьогодні він "забрав" ще три фрейми поспіль, у кожному оформивши сенчурі. У 13 фреймі Чжоу зумів скористатися помилками суперника і трішки скоротити перевагу, але в наступному Джадд довів справу до перемоги.

Більярд – World Snooker Championship 2025

1/16 фіналу, 23 квітня

Джадд Трамп (Англія) – Чжоу Юелун (Китай) 10:4

MASTERFUL! 👊



Judd Trump knocks in five centuries in a comprehensive win over Zhou Yuelong.



He plays Shaun Murphy next 👀#HaloWorldChampionship pic.twitter.com/kyTCxkLbDv — WST (@WeAreWST) April 23, 2025

A brilliant start to the session from Judd Trump as he claims his 95th century of the season 💫#WorldChampionship pic.twitter.com/Q97Vspv1w5 — TNT Sports (@tntsports) April 23, 2025

Judd Trump with another century in a special victory over Zhou Yuelong 🔥#WorldChampionship pic.twitter.com/4FP6XJqcOi — TNT Sports (@tntsports) April 23, 2025

Зазначимо, що в наступний раунд пройшов і Ронні О'Салліван, який здолав земляка Алістера Картера.