Фіналіст чемпіонату світу розповів, чому відмовився від тренера

Фіналіст чемпіонату світу 2026 зі снукеру Шон Мерфі підтвердив, що Пітер Ебдон більше не є його тренером.

Про це англійський снукерист зізнався в ексклюзивному коментарі виданню Metro.co.uk.

Кілька тижнів тому легенда цієї гри Стівен Хендрі оприлюднив цю інформацію в ефірі нового випуску свого подкасту.

"Чарівник" визнав, що це правда. Він подякував Ебдону за роботу.

"Думаю, всьому приходить кінець. Це були чудові два роки. Мені здалося, що ми досягли межі своїх можливостей. Я дуже вдячний за час, проведений разом, за спільну роботу. Влітку в мене виникло відчуття, що це слушний час, щоб поглянути на світ по-іншому. Ніщо не вічне. Це складно. Починаєш із суто ділового боку, але потім все неминуче переростає у щось більше. Стаєш другом. Відбулася неприємна розмова, під час якої мені довелося сказати йому, що я в його послугах більше не потребую. Такою є наша індустрія. У спорті, у бізнесі не можна сприймати це близько до серця. Такою є природа речей".

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Мерфі додав, що зараз підтримує форму індивідуально.

"Зараз я не маю тренера. Я ніким не замінив Пітера. Можливо, я зроблю це, розгляну інші варіанти. Думаю, у спорті завжди потрібно прагнути чогось більшого, перевертати каміння у пошуках маленького скарбу."

56-річний Ебдон за кар'єру також досягнув чималих успіхів за снукерним столом. Англієць став чемпіоном світу в 2002 році.

Загалом він виграв 8 рейтингових турнірів. У сезонах 1996/1997 та 2002/2003 певний час посідав третю сходинку світового рейтингу. Завершив кар'єру в 2020-му через хронічну травму шиї. На той момент він посідав №55 рейтингу WST.