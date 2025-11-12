Чемпіон світу проти Трампа: визначилася перша пара півфіналістів турніру Champion of Champions

У місті Лестер, Англія, завершився другий день не рейтингового турніру Champion of Champions 2025. Визначилася перша пара півфіналістів.

За вихід у фінал поборються між собою Джадд Трамп, який виграв групу №2, і Чжао Сіньтун. Китаєць став найкращим у сітці групи №3.

Лідер світового рейтингу на шляху до півфіналу спочатку здолав чемпіонку світу серед жінок Бай Юлу (4:1), а потім був сильнішим за Лея Пейфаня (6:2).

Сіньтун, який є чинним чемпіоном світу, не залишив шансів представнику Північної Ірландії Марку Аллену (4:0).

У боротьбі за вихід до 1/2 фіналу "Циклон" здолав Кайрена Вілсона (6:5).

Зазначимо, що Кайрен вів із рахунком 5:3, але китаєць забрав три фрейми поспіль.

Снукер – Champion of Champions

Результати матчів 10-11 листопада

Champion of Champions – запрошувальний турнір, який не впливає на рейтинг мейн-туру, але переможець отримає 150 тисяч фунтів, а фіналіст – 60 тисяч.