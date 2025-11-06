Їхав 60 миль за годину: зірку снукеру позбавили водійських прав

Північноірландський снукерист Марк Аллен отримав місячне позбавлення водійських прав після того, як визнав, що вдвічі перевищив обмеження швидкості в зоні 30 миль/год.

Про це пише BBC.

39-річного спортсмена, який раніше вигравав турніри Masters, English Open та інші, також оштрафували на 500 фунтів стерлінгів.

Магістратський суд Антріма, який засідає в Балліміні, заслухав інформацію про те, що інцидент стався на Белфастській дорозі в Антрімі 8 липня 2025 року, коли Аллен їхав зі швидкістю 60 миль/год у зоні обмеження швидкості 30 миль/год.

Адвокат Аллена визнав, що у водійських правах підсудного є дві відмітки, обидві за перевищення швидкості.

Він повідомив суду, що окрім того, що він доглядає за своєю матір'ю, є рекомендація від голови Фонду Марка Аллена, місцевої благодійної організації, покровителем якої є відповідач.

Суддя сказав, що, хоча і визнає, що професіональний снукерист вклав власні гроші на розвиток громади, він не виділяє Аллена для "спеціального ставлення", а також йому потрібно винести вирок таким чином, щоб "діяти як стримуючий фактор для інших".

"Якщо люди прочитають про вашу справу та побачать, що вас не покарали, вони подумають, що для них це карт-бланш", – сказав суддя.

Він додав, що існували чіткі вказівки щодо того, що якби на такій швидкості сталася аварія, "ймовірність серйозних травм, якщо не смертельних, значно зростала б".

Його адвокат заявив, що втрата ліцензії матиме "величезні наслідки".

Наразі Марк посідає сьоме місце світового рейтингу. З травня по серпень 2024-го північноірландець був №1 у світі.

Нагадаємо, англійський гравець у снукер Джек Лісовскі прокоментував свою першу за кар'єру перемогу над Ронні О'Салліваном.