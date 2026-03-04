Іменитий Хендрі оцінив шанси О'Саллівана на чемпіонаті світу

Головна зірка снукеру 1990-х років шотландець Стівен Хендрі вважає, що Ронні О'Салліван проявить силу, щоб гідно себе показати на чемпіонаті світу з цього виду спорту.

Слова Хендрі цитує Metro.co.uk.

"Я думаю, що, судячи з того, як Ронні живе зараз, він не надає великого значення багатьом речам. Він публічно заявив, що єдине, що його цікавить, – це спроба виграти восьмий титул чемпіона світу. Це єдине, про що він згадує і що, здається, його надихає. Я думаю, він з'явиться на World Open і просто подивиться, що буде. Ми всі знаємо, як добре він може грати в найкращій формі. Чи зможе він це робити протягом цілого тижня? Ось у чому питання. Але я не думаю, що він надаватиме цьому великого значення, не думаю", – сказав Стівен.

Хендрі та "Ракета" наразі є найтитулованішими в історії World Snooker Championship – обидва гравці ставали чемпіонами світу по сім разів.

Стівен вірить, що якщо Ронні прибуде до театру "Крусібл" у Шеффілді, то буде викладатися на повну.

"Навіть якщо він поїде туди, не дуже переймаючись перемогою чи поразкою. Коли він одягне костюм, він буде намагатися грати чудово", – додав він.

Чемпіонат світу зі снукеру цього сезону розпочнеться 18 квітня й триватиме по 5 травня. Минулого року Ронні дійшов до півфіналу, де програв Чжао Сіньтуну. Китаєць потім у фіналі переграв Марка Вільямса.

Зазначимо, що легендарний валлієць зізнався, що має фобію до чайних пакетиків.