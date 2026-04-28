Три колишні чемпіони світу засипали компліментами матч Хіггінс – О'Салліван

Руслан Травкін — 28 квітня 2026, 07:48
Легенди снукеру в захваті від матчу 1/8 фіналу World Snooker Championship 2026 між Ронні О'Салліваном і Джоном Хіггінсом, який завершився лише на десайдері.

Їхні слова передає BBC.

Кен Догерті, чемпіон світу 1997 року:

"Це був один із найкращих виступів у кар'єрі Джона Хіггінса. У першій сесії він поступився супернику. Вчора ввечері, під час другої сесії, він не здався, щоб залишити собі шанс на сьогодні, і, ого, як же він ним скористався! Його гра у снукер сьогодні – сенчурі-брейки та кліренси – була втіленням мужності, рішучості та витримки".

Джон Перротт, чемпіон світу 1991 року:

"Це одна з найкращих сесій, які коли-небудь грали в цьому залі. Ронні О'Салліван мав свій шанс, але для Джона Хіггінса це, мабуть, одна з найвизначніших перемог у його кар'єрі".

Денніс Тейлор, чемпіон світу 1985 року:

"Джон Хіггінс відігрався і переміг найкращого гравця всіх часів у вирішальному фреймі. У нього серце чемпіона!".

Раніше Ронні О'Салліван пояснив, чому поступився своєму ровеснику. Джон Хіггінс після гри висловився компліментарно про "Ракету".

