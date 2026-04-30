Зірка снукеру Ронні О'Салліван відреагував на скасування турніру Saudi Arabia Masters, який проіснував усього 2 роки. Турнір мав призовий фонд 2,3 млн фунтів.

У коментарі для Metro.co.uk "Ракета" заявив, що пряцює завжди за гонорар.

"На будь-якому турнірі, куди б я не поїхав, усі знають, що треба дістати чекову книжку, це стандартна процедура для моєї участі. Якщо це припиниться, то і я припиню грати будь-де – в Саудівській Аравії, Катарі, Китаї, тут, де завгодно – я завжди намагаюся отримати якийсь гонорар, інакше люди розуміють, що я не приїду".

О'Салліван також додав, що поки що не планує закривати свою академію в Ер-Ріяді, а дочекається рішення спонсорів.

"Я маю й інші джерела прибутку, тому я особливо не хвилююся. Сподіваюся, Саудівська Аравія все ще захоче щось зробити, але нам доведеться почекати і поспостерігати, а потім я ухвалю рішення, виходячи з того, що там станеться. Це залежить від того, чи підтримають мене спонсори, тоді я гратиму. Я вдячний за можливість грати та отримувати від цього задоволення. Якщо це мені перестане подобатися, я візьму перерву".

Підписуйтеся на телеграм-канал "Контрова партія (снукер на Champion.com.ua)".