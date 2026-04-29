Експерт TNT Sports оцінив шанси О'Саллівана виграти ще один титул чемпіона світу

Колишній снукерист Алан МакМанус, який зараз є експертом на TNT Sports, вірить, що Ронні О'Салліван може ще раз стати чемпіоном світу, але для цього треба змінити підхід.

Слова шотландця передає Totallysnookered.com.

"Ронні був засмучений після поразки Джону? Чудово. Йому й слід так почуватися, адже він не доклав достатніх зусиль до цього турніру.

Я суворий до нього. Позитивним є те, що, на мою думку, О'Салліван все ще має сили, щоб знову виграти (чемпіонат світу), але це, ймовірно, станеться лише в тому випадку, якщо він докладе зусиль у довгостроковій перспективі.

Я вже казав раніше, що снукер – це не просто гра для хоббі, а має бути вибором способу життя. Це вибір способу життя, і це вибір Ронні, і це нормально, але якщо він хоче знову виграти цей турнір, і я думаю, ми всі знаємо, що він хоче, то, можливо, йому варто змінити одну-дві речі".