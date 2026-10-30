Китайці націлені на домінування, масові відмови, українець VS ірландець: прев’ю International Championship

Зазвичай паузи в снукерному сезоні тривають тиждень, іноді два. Вільні проміжки заповнюються кваліфікаційними раундами, які дають гравцям змогу підтримувати змагальний ритм.

Між Northern Ireland Open та International Championship перерва складе всього п'ять днів.

Тож особливо цікаво буде поглянути на снукеристів, які в Белфасті дісталися вирішальних стадій. Чи вистачить їм часу та сил, щоб перелетіти до Нанкіна й акліматизуватися до нових умов? А хто скористається нагодою перервати серію невдалих виступів?

Про це та інші інтриги престижного турніру в Китаї – у матеріалі.

Історія турніру

International Championship з'явився в календарі World Snooker Tour у сезоні-2012/13. Від початку змагання мали статус одного з найпрестижніших рейтингових турнірів за межами Великої Британії.

І на те були вагомі причини – за перемогу на турнірі нараховували стільки ж рейтингових очок, скільки за тріумф на легендарному UK Championship.

Першим чемпіоном став Джадд Трамп. Серед цікавих сторінок дебютного розіграшу – виступ 15-річного Чжао Сіньтуна, який отримав вайлд-кард, хоча повноцінним учасником професійного туру став лише у 2016 році.

"Циклон" скористався запрошенням на домашній турнір і в кваліфікаційному раунді зустрівся з Кеном Догерті. Чемпіон світу 1997 року вже не належав до еліти, але залишався досвідченим гравцем високого рівня. Утім, молодий китаєць переграв іменитого суперника – 6:5. У першому раунді Сіньтун знову довів справу до вирішального фрейму, але цього разу поступився Меттью Стівенсу.

Справжній фурор Чжао здійняв роком пізніше. Спочатку в матчі за вайлд-кард він здолав легендарного Стіва Девіса, потім переміг Крейга Стедмана – 6:2, а в наступному раунді розгромив Баррі Гокінса – 6:1. Зупинити юного китайця вдалося лише Марко Фу, який переміг із рахунком 6:2.

Особливої ваги цьому успіху додає той факт, що Гокінс на той момент був чинним фіналістом чемпіонату світу.

До 2025 року включно відбулося 11 розіграшів International Championship, а містами-господарями встигли побувати Ченду, Дацін, Тяньцзінь і Нанкін.

Китайські снукеристи виступають перед рідною публікою дедалі успішніше. Особливо помітною ця тенденція стала після пандемії COVID-19: чемпіонами турніру встигли стати Чжан Аньда, Дін Джуньху та У Іцзе.

Серед іменитих британців найкраще на International Championship виступав Джон Хіггінс, який піднімав над головою трофей у 2015 році, а торік знову дістався фіналу. Натомість його колеги з "Класу 92" – Ронні О'Салліван і Марк Вільямс – жодного разу не грали у вирішальному матчі.

"Ракета" цього разу не виправить статистику – Ронні вирішив пропустити змагання. А ось 51-річний валлієць уже встиг приємно здивувати результатами в поточному сезоні. Можливо, саме тепер Марк Вільямс нарешті зможе перетворити свій досвід на титул у Нанкіні.

Антон Казаков і його шлях

Українським уболівальникам турнір цікавий насамперед участю нашого земляка. Антон Казаков створив одну з головних сенсацій кваліфікаційного раунду.

21-річний снукерист упевнено обіграв дворазового віцечемпіона світу Алі Картера – 6:2. Антон раз по раз змушував суперника грати зі снукерів. Під кінець зустрічі "Капітан" уже помітно нервував.

І це цілком зрозуміло: лише за три дні до матчу з Казаковим Алістер Картер став тріумфатором English Open. На тлі такого успіху поразка від українця виглядає ще несподіванішою.

У першому раунді основної сітки суперником Антона стане ірландець Аарон Гілл. 24-річний снукерист виступає в мейн-турі з 2020 року, а цього сезону вперше піднявся до топ-40 світового рейтингу.

Гілл виглядає фаворитом протистояння, однак перемога над Картером довела, що Казаков здатен нав'язати боротьбу суперникам значно вищого класу. Не варто забувати, що Антон у лютому спочатку виграв молодіжний, а потім і дорослий чемпіонат Європи.

Цікаво, що Гілл також перемагав на ЧЄ U-21. Сталося це в 2020-му.

Якщо українець збереже точність у позиційній грі та ефективність у відіграшах, шанси на прохід до наступного раунду точно будуть.

"Уперше їду до Китаю і дуже чекаю на цю подорож! У кваліфікації переміг Алі Картера – це була важлива для мене перемога", – сказав Антон у коментарі для YouTube-каналу "Академії Вікторія" в Шеффілді.

Відмовники

Як ми вже зазначали, в Нанкіні не буде Ронні О'Саллівана. Не зіграє й Марк Аллен, який після повернення до змагань на Northern Ireland Open та швидкої поразки залишив більше запитань, ніж відповідей.

В інтерв'ю TNT Sports північноірландець зізнався, що має психологічні проблеми й серйозно замислюється над завершенням кар'єри.

Згодом у соцмережі X снукерист повідомив, що почувається краще та спробує повернутися до змагань на UK Championship 2026. Турнір відбудеться наприкінці листопада, тож "Пістолету" залишається побажати сил, терпіння та натхнення.

За день до старту стало відомо про зняття Шона Мерфі, Баррі Гокінса та Луки Бреселя. Вони – класні снукеристи та яскраві особистості. Без них турнір однозначно стане трішки "сірішим".

Скандал із вайлд-кард

Як з'ясувалося, учасникам раунду вайлд-кард, серед яких із боку професійного туру фігурують Міхал Шубарчик, Лю Веньвей та Стівен Голлворт, доведеться зіграти по два матчі протягом одного дня. У разі ранкової перемоги на гравця вже ввечері чекатиме наступний поєдинок основної сітки.

⭐ 𝗔 𝗦𝗧𝗔𝗥 𝗜𝗦 𝗕𝗢𝗥𝗡 Wu Yize is a ranking event champion! The 22-year-old from China defeats John Higgins 10-6 to win the 2025 International Championship title on home soil. Wu pockets the £175,000 top prize and moves into the world's top 16 for the first time. https://t.co/NZvt71Zplt — Totally Snookered (@totalsnookered) November 9, 2025

У самому факті проведення двох матчів за день немає нічого незвичного для снукеру. Проблема полягає в тривалості зустрічей: у Нанкіні навіть на ранніх стадіях матчі відбуватимуться у форматі до шести виграних фреймів. Це означає, що гравець може провести за столом кілька годин у першій сесії, а потім знову виходити на матч увечері.

Добре, якщо будуть залікові серії чи сенчурі-брейки. А якщо все затягнеться в тактичні відіграші та дійде до десайдеру? Коротше кажучи, не заздримо профі, яким випала честь боротися з місцевими талантами в раунді wild-card.

Ніл Робертсон уже висловив обурення таким розкладом:

"Цього просто не можна допустити. Якби я був у раді гравців, я кричав би про це. Не можна, щоб гравець у перший день у Китаї, коли маєш проблеми з часовими поясами, о 9:30 ранку грав матч до шести перемог, а потім знову повертався до столу у вечірній сесії. Це несправедливо".

Аргументи австралійця зрозумілі. Переліт до Азії, зміна часових поясів і необхідність швидко адаптуватися до місцевого режиму вже створюють додаткове навантаження. Якщо ж до цього додати два потенційно виснажливі матчі за один день, виникають питання не лише щодо фізичної готовності гравців, а й щодо рівності умов для учасників турніру.

Головні фаворити

Серед головних претендентів на титул – Джадд Трамп, Чжао Сіньтун, Ніл Робертсон, Марк Селбі та чинний чемпіон У Іцзе. Трамп двічі вигравав International Championship і добре знає, як перемагати в Китаї.

Чжао прагнутиме підтвердити статус одного з лідерів світового снукеру. Ба більше – Cіньтун останні три турніри залишав уже після першої гри. Де ж, як не перед рідною публікою реабітовуватися за невдачі проти Гао Яна, Скотта Дональдсона та Олівера Лайнса

Робертсон і Селбі мають достатньо досвіду для успішного проходження довгої турнірної дистанції.

Окремої уваги заслуговує У Іцзе. Минулого року він здобув у Нанкіні перший рейтинговий титул, перемігши у фіналі Джона Хіггінса, а згодом став чемпіоном світу. Тепер китайцю доведеться довести, що його успіхи – не випадковість.

Не варто скидати з рахунків і Кайрена Вілсона, який щойно виграв Northern Ireland Open. Утім, коротка перерва між турнірами може стати випробуванням навіть для найкраще підготовлених гравців.

Призові

Загальний призовий фонд International Championship 2026 становить 825 тисяч фунтів стерлінгів. Переможець отримає 175 тисяч фунтів, а фіналіст, який програє вирішальний матч, – 75 тисяч.

Кожен із півфіналістів заробить 33 тисячі фунтів, чвертьфіналісти – по 22 тисячі, а учасники 1/8 фіналу – по 14 тисяч. За вихід до 1/16 фіналу передбачено 9 тисяч фунтів, а за участь в основній сітці до стадії 1/32 фіналу – 5 тисяч. Окремі 5 тисяч фунтів отримає автор найкращого брейку турніру.

Де дивитися в Україні

Трансляції International Championship для українських глядачів передбачені на Eurosport та HBO Max. Україна входить до переліку країн континентальної Європи, де доступне висвітлення турніру через ці платформи.