Казаков назвав снукеристів, які йому найбільше подобаються грою
Український снукерист Антон Казаков відніс кількох іменитих виконавців до списку своїх найулюбленіших. Він виділив Чжао Сіньтуна, Ронні О'Саллівана, Ніла Робертсона, Діня Джуньху та Марка Селбі.
Про це Антон розповів у великому інтерв'ю для "Чемпіона".
"Чжао – чудовий гравець, подобається, як він грає.
Селбі – перший гравець, який мені сподобався. Коли я почав дивитися снукер, він якраз виграв свій перший титул чемпіона світу.
Мені подобається його стиль. Усі кажуть, що він сильний стратегічно, у відіграшах. Він, напевно, найсильніший у цьому компоненті. Але коли в нього йде атака…
Згадую чемпіонат світу 2021 року – він там у перших трьох раундах виносив усіх "в одні ворота". Він виграв у Марка Вільямса 13-3. Складно уявити, щоб хтось обіграв Вільямса з таким рахунком. У перших трьох матчах його pot success складав 96%! Зараз уявити таку результативність на такій дистанції – майже нереально. Багато хто каже, що він не грає в атакувальний снукер. Коли в нього йде – він грає.
Ронні творить дива. Нещодавно він оформив брейк у 153 очки. Ось у фінал вийшов у 50 років. Як не любити такого гравця?".
Казаков також виділив техніку Ніла та Діня, хоча додав, що китаєць зараз трохи змінив стиль.
"Дінь і Робертсон – дуже технічні гравці. Особливо в попередні роки. Зараз техніка Діня трохи змінилася, і там є один момент, який мені не подобається. У його праймові роки, десь у 2014-му, техніка була неймовірною.
Сіньтун – те саме: неймовірна техніка. За цими гравцями приємно спостерігати. У них гра йде як по книжці".
Нагадаємо, Антон солідно завершив сезон. Спочатку він став чемпіоном Європи U-21, а через тиждень виграв дорослив ЧЄ. За цей період він здобув 18 перемог поспіль і оформив повернення до мейн-туру.