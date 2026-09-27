Можлива дуель О’Саллівана та Вільямса, без українців, солідні призові: прев’ю Shenzhen Open 2026

Останні два тижні у світі снукеру не було рейтингових турнірів. І ось зараз – Shenzhen Open 2026.

Звичайно, пауза не була повноцінною, оскільки матчі все-таки проводилися. Щоправда, кваліфікаційні на заходи, які відбудуться пізніше.

Зокрема, Антон Казаков кваліфікувався на International Championship, обігравши самого Алі Картера. А Юліан Бойко пробився в основну сітку Scottish Open.

Але тепер на фанатів цього виду спорту очікує солідний турнір, та ще й у Китаї, де антураж і різноманітні церемонії завжди до вподоби гравцям.

Зазначимо, шо столи в Піднебесній традиційно вважаються дещо швидшими, а особливості сукна й умов луз можуть сприяти результативній грі. Тож можна очікувати великої кількості сенчурі-брейків, а можливо, й максимальних серій у 147 очок.

Everywhere you look in the City there is a digital screen promoting the Shenzhen Open.



Snooker in China 🇨🇳 pic.twitter.com/WNXiHZahpV — Vic Snooker Academy (@Vics_Snooker) September 26, 2026

Історія Shenzhen Open

Shenzhen Open – новий турнір у нинішньому вигляді, але його історія фактично продовжує Xi'an Grand Prix. World Snooker Tour переніс змагання із Сіаня до Шеньженя, зберігши за ним місце у календарі.

Xi'an Grand Prix дебютував лише у 2024 році. Першим чемпіоном став Кайрен Вілсон, який у фіналі переміг Джадда Трампа. У 2025 році титул здобув Марк Вільямс – у фіналі він обіграв Шона Мерфі та став найстаршим переможцем рейтингового турніру в історії.

Тепер Вільямс формально розпочне Shenzhen Open у статусі чинного чемпіона попередньої версії змагань.

Чи будуть грати українці?

На жаль, ні. Юліан Бойко проявив себе найкраще: спочатку переміг Філа О'Кейна з рахунком 5:0, а потім здолав Стена Муді – 5:2. Причому перспективний англієць вів із рахунком 2:0, але Бойко зумів переламати хід матчу та виграти п'ять фреймів поспіль. У наступному поєдинку українець поступився Юань Сицзюню – 3:5.

Юліан Бойко x.com/WPBSAofficial

Антон Казаков і Михайло Ларков вибули на кваліфікаційній стадії. Антон програв бельгійцю Бену Мертенсу – 1:5.

Суперницею Ларкова була легендарна Ріан Еванс. Багаторазова чемпіонка світу серед жінок використала досвід та здобула перемогу над молодим українцем – 5:3.

Основна сітка ще не сформована повністю

Частину поєдинків перенесли до Китаю, адже представники топ-16 світового рейтингу отримали можливість проводити свої стартові матчі вже на головній арені в Шеньжені. Це дозволяє зменшити логістичне навантаження для провідних гравців і водночас гарантує місцевій публіці участь найбільших зірок світового снукеру.

Також китайські організатори полюбляють переносити матчі кваліфікації за участю місцевих зірок або гравців світового рівня, щоб глядачі в залі отримали додаткову можливість побачити топових снукеристів наживо.

Зокрема, забезпечити собі місце в основній стадії ще мають Джадд Трамп, Ронні О'Салліван, Марк Селбі, Марк Вільямс, Шон Мерфі, а також останні два чемпіони світу – Чжао Сіньтун та У Іцзе.

🏆 Big stage snooker action returns on Monday in the Far East.



📺 For fans in the UK, live coverage is on TNT Sports and HBO Max.#snooker | #ShenzhenOpen pic.twitter.com/8NGorc5aFw — Totally Snookered (@totalsnookered) September 26, 2026

Їхні суперники в найкращому випадку входять до топ-64 світового рейтингу, тому гучних сенсацій може й не бути. Утім, це снукер.

У Іцзе цього сезону вже програвав латвійцю Артемійсу Жижинсу, а той-таки Алі Картер поступився Антону Казакову. Тож у форматі кваліфікаційного матчу все-таки може статися будь-що.

Аллен усе ще має "особисті причини"

Найпомітнішою втратою Shenzhen Open став Марк Аллен. Північноірландець знявся з турніру з особистих причин, а його суперник у першому раунді Бен Мертенс отримав автоматичний прохід до 1/16 фіналу. Для Аллена це вже восьмий пропущений турнір на старті сезону-2026/27.

Аллен досі не повернувся до змагань після болючої поразки у півфіналі чемпіонату світу-2026. Представники WPBSA заявили, що підтримують контакт із Марком, але не хочуть розголошувати деталі щодо його стану.

Водночас Ронні О'Салліван після пропуску British Open та English Open знову повертається за снукерний стіл. "Ракета" зіграє проти Цзян Цзюня.

Є привід "притопити" за Ронні. У разі успішного старту англійця вже у другому колі на нас може очікувати дуель між ним та Марком Вільямсом. На двох ці снукеристи десять разів вигравали чемпіонат світу. Їхнє можливе очне протистояння – одна з головних родзинок стартової частини турніру.

Призовий фонд

Загальний призовий фонд Shenzhen Open становить £850 000. Більший розмір призових мають лише турніри "потрійної корони" – UK Championship (£1,5 млн), Masters (£1 млн) і World Snooker Championship (цього року – £2,35 млн, а у 2027 році призовий фонд зросте до £3 млн). Утім, усі вони відбудуться пізніше.

Переможець Shenzhen Open отримає £177 000, фіналіст – £76 000. Півфіналісти зароблять по £34 500, а чвертьфіналісти – по £22 350.

Вихід до 1/8 фіналу принесе £12 500, до 1/16 – £8 250, а поразка на стадії 1/32 фіналу – £4 700. Гравці, які поступляться в останньому кваліфікаційному раунді, отримають по £1 600.

Де дивитися

World Snooker Tour відносить Україну до переліку країн, де турнір доступний через Eurosport. Онлайн-трансляції також будуть доступні на HBO Max.

Переглядати поєдинки можна й на сайті World Snooker Tour, але для цього потрібні реєстрація та підписка, яка коштує £7 стерлінгів на місяць.