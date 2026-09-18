Ми з ним спілкуємося: функціонер розповів про стан справ "депресивної" зірки снукеру

Колишній №1 світового рейтингу Марк Аллен не грає з травня 2026 року. Голова Всесвітньої професійної асоціації більярду та снукеру (WPBSA) Джейсон Фергюсон запевнив, що з ним підтримується контакт.

Його слова цитує Metro.co.uk.

Для довідки: Схоже, на Марка сильно вплинула поразка від Іцзе. За рахунку 16:15 (до 17 перемог) на свою користь Марк поступався супернику 62:72.

Справа дійшла до останніх кольорових. Аллен забив не найпростіший рожевий (6 очок). Йому було достатньо забити останній чорний (7 очок), щоб вийти у фінал.

Вихід на кулю був чудовий. Зазвичай, у такій позиції удар реалізувати зможе кожен гравець мейн-туру. Чорна куля "облизала" губи лузи, але не впала. У підсумку до фіналу вийшов Іцзе.

З того часу північноірладнець пропустив 6 турнірів, а також було оголошено, що не гратиме на International Championship та Shenzhen Open.

"Марк високо цінується серед усіх нас, і що б там не відбувалося, ми, звичайно, думаємо про нього та бажаємо йому всього найкращого. Але так, звичайно, у нас є WPBSA Players як організація, яка існує для гравців і надає їм підтримку. Я знаю, що вони спілкуються. Я не знаю всіх деталей, бо це відбувається через певні канали та за дотриманням певної конфіденційності. Але я точно знаю, що ми зв'язалися", – заявив Фергюсон.

Він має сподівання, що Аллен повернеться. Наразі Марк посідає 13 місце світового рейтингу.

" Я б хотів побачити, як він оговтається і знову почине вигравати титули якомога швидше. Він, звичайно, дуже бажаний учасник туру".

40-річний снукерист отримав статус професіонала в 2005 році. З того часу він виграв 11 рейтингових титулів. Тричі (2009, 2023, 2026) доходив до півфіналу чемпіонатів світу. З травня по серпень 2024-го був №1 світового рейтингу.