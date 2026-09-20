Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Більярд

Бойко переміг єгипетського снукериста у кваліфікації на Scottish Open

Руслан Травкін — 20 вересня 2026, 18:44
Бойко переміг єгипетського снукериста у кваліфікації на Scottish Open
WST

У місті Лестер, Англія, розпочалася кваліфікація на турнір Scottish Open 2026. У першому раунді Юліан Бойко зіграв проти єгиптянина Махмуда Ель-Харіді.

Українець здобув перемогу з рахунком 4:2.

Снукер – Scottish Open 2026
Кваліфікація, 1 раунд, 20 вересня

Юліан Бойко (Україна) – Махмуд Ель-Харіді (Єгипет) 4:2

Перший фрейм тривав майже 45 хвилин. Тривалий час гравці робили помилки при агресивній спробі йти в атаку.

За рахунку 41:32 на свою користь єгиптянин віддав позицію. Вона була не проста, але Юліан робив чудові виходи, влучаючи червоні з цінними кольоровими (рожеву та чорну), що і дозволило оформити серію на 59 очок.

Другий фрейм розпочався з поганого стартового удару Юліана – биток упав у лузу (штраф 4 очки). Ель-Харіді не зумів розвинути успіх. У тривалій боротьбі переможцем став українець.

Фрейм №3 завершився з рахунком 88:1. Утім, Махмуд не думав здаватися. Він додав у грі, а Бойко дарував шанси.

Український снукерист, погравши на нервах уболівальників, не довів справу до десайдера, забравши шосту партію.

У другому раунді кваліфікації його суперником буде бельгієць Бен Мертенс.

Турнір Scottish Open відбудеться з 14 по 20 грудня в Единбурзі, столиці Шотландії. 

Нагадаємо, Антон Казаков обіграв зіркового Алі Картера під час кваліфікації на International Championship. 

снукер Юліан Бойко

Юліан Бойко

Казаков переміг дворазового фіналіста чемпіонату світу
Бойко з перемоги розпочав кваліфікацію Northern Ireland Open
Бойко програв чотириразовому чемпіону світу на турнірі British Open
Бойко: В Україні тренуватися під сирени та вибухи було б складно
Бойко зіграє проти свого кумира в 1/8 фіналу British Open

Останні новини