Бойко переміг єгипетського снукериста у кваліфікації на Scottish Open

У місті Лестер, Англія, розпочалася кваліфікація на турнір Scottish Open 2026. У першому раунді Юліан Бойко зіграв проти єгиптянина Махмуда Ель-Харіді.

Українець здобув перемогу з рахунком 4:2.

Снукер – Scottish Open 2026

Кваліфікація, 1 раунд, 20 вересня

Юліан Бойко (Україна) – Махмуд Ель-Харіді (Єгипет) 4:2

Перший фрейм тривав майже 45 хвилин. Тривалий час гравці робили помилки при агресивній спробі йти в атаку.

За рахунку 41:32 на свою користь єгиптянин віддав позицію. Вона була не проста, але Юліан робив чудові виходи, влучаючи червоні з цінними кольоровими (рожеву та чорну), що і дозволило оформити серію на 59 очок.

Другий фрейм розпочався з поганого стартового удару Юліана – биток упав у лузу (штраф 4 очки). Ель-Харіді не зумів розвинути успіх. У тривалій боротьбі переможцем став українець.

Фрейм №3 завершився з рахунком 88:1. Утім, Махмуд не думав здаватися. Він додав у грі, а Бойко дарував шанси.

Український снукерист, погравши на нервах уболівальників, не довів справу до десайдера, забравши шосту партію.

У другому раунді кваліфікації його суперником буде бельгієць Бен Мертенс.

Турнір Scottish Open відбудеться з 14 по 20 грудня в Единбурзі, столиці Шотландії.

Нагадаємо, Антон Казаков обіграв зіркового Алі Картера під час кваліфікації на International Championship.