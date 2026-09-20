Бойко переміг єгипетського снукериста у кваліфікації на Scottish Open
У місті Лестер, Англія, розпочалася кваліфікація на турнір Scottish Open 2026. У першому раунді Юліан Бойко зіграв проти єгиптянина Махмуда Ель-Харіді.
Українець здобув перемогу з рахунком 4:2.
Юліан Бойко (Україна) – Махмуд Ель-Харіді (Єгипет) 4:2
Перший фрейм тривав майже 45 хвилин. Тривалий час гравці робили помилки при агресивній спробі йти в атаку.
За рахунку 41:32 на свою користь єгиптянин віддав позицію. Вона була не проста, але Юліан робив чудові виходи, влучаючи червоні з цінними кольоровими (рожеву та чорну), що і дозволило оформити серію на 59 очок.
Другий фрейм розпочався з поганого стартового удару Юліана – биток упав у лузу (штраф 4 очки). Ель-Харіді не зумів розвинути успіх. У тривалій боротьбі переможцем став українець.
Фрейм №3 завершився з рахунком 88:1. Утім, Махмуд не думав здаватися. Він додав у грі, а Бойко дарував шанси.
Український снукерист, погравши на нервах уболівальників, не довів справу до десайдера, забравши шосту партію.
У другому раунді кваліфікації його суперником буде бельгієць Бен Мертенс.
Турнір Scottish Open відбудеться з 14 по 20 грудня в Единбурзі, столиці Шотландії.
Нагадаємо, Антон Казаков обіграв зіркового Алі Картера під час кваліфікації на International Championship.