Бойко в день народження пробився до основної стадії Scottish Open

У місті Лестер триває фінальний раунд кваліфікації на Scottish Open 2026. Юліан Бойко за право виходу в основний раунд грав проти Бена Мертенса.

Українець здолав бельгійця з рахунком 4:3.

Снукер – Scottish Open 2026

Кваліфікація, 2 раунд, 22 вересня

Юліан Бойко (Україна) – Бен Мертенс (Бельгія) 4:3

У Юліана на цей матч була подвійна мотивація. По-перше, 22 вересня він відзначає своє 21-річчя. По-друге, 17 вересня Бойко програв Бену матч кваліфікації на International Championship (1:6).

Схоже, суперник не збирався вітати іменинника – перші два фрейми залишилися за ним.

Надалі Юліану вдалися чудові брейки на 71 та 84 очки, що дозволило зрівняти рахунок. Фрейм №5 також був за українцем.

Мертенс зумів перевести гру в десайдер, де після тривалої тактичної боротьби кращим виявився Юліан.

Нагадаємо, Михайло Ларков та Антон Казаков вибули в першому раунді кваліфікації.

Турнір Scottish Open відбудеться з 14 по 20 грудня в Единбурзі, столиці Шотландії.