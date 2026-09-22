Ларков і Казаков вибули з кваліфікації Scottish Open

У місті Лестер, Англія, триває кваліфікація на турнір Scottish Open 2026. Михайло Ларков та Антон Казаков вибули після першого раунду.

Їхніми кривдниками стали представники Англії Олівер Браун і Конор Бензі.

Снукер – Scottish Open 2026

Кваліфікація, перший раунд

Михайло Ларков (Україна) – Олівер Браун (Англія) 2:4

Антон Казаков (Україна) – Конор Бензі (Англія) 3:4

Антон був близький до перемоги. Під час контрової партії він вів 40:0, але не влучив рожеву. За стіл вийшов опонент і видав брейк на 72 очки, що і принесло йому перемогу.

Зазначимо, що Юліан Бойко подолав перший раунд кваліфікації, обігравши снукериста з Єгипту.

За вихід в основний раунд він зіграє проти бельгійця Бена Мертенса. Матч відбудеться у вівторок, 22 вересня. Старт – 12:00 за київським часом.

Турнір Scottish Open відбудеться з 14 по 20 грудня в Единбурзі, столиці Шотландії.