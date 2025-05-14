Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Більярд

Легендарний О'Салліван планує "оселитися" на Близькому Сході

Руслан Травкін — 14 травня 2025, 14:02
Легендарний О'Салліван планує оселитися на Близькому Сході
Ронні О'Салліван
Instagram

Семиразовий чемпіон світу зі снукеру Ронні О'Салліван може переїхати на постійне місце проживання до ОАЕ.

Про це повідомляє Scmp.com.

Спортсмен отримав посвідку на проживання в Гонконзі минулого жовтня за міською програмою Quality Migrant Admission Scheme, але цього місяця заявив, що може переїхати на Близький Схід зі своєї довгострокової бази в Ессексі, поблизу Лондона.

Директор імміграційних служб Гонконгу Бенсон Квок Джун-фунг не здивований таким рішенням, оскільки Ронні відкрив нещодавно школу снукеру в Дубаї.

"Не дивно, що він обрав розвиватися на Близькому Сході. Але він також нещодавно готувався відкрити свою снукерну академію та клуб у Гонконзі", – сказав він.

У грудні англієць розповідав, що хотів би "відкрити багато-багато снукерних та більярдних залів у Гонконзі" та знайти квартиру в Коулуні.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу зі снукеру О'Салліван вибув на стадії півфіналу, програвши китайцю Чжао Сіньтуну, який у підсумку і виграв титул. 

Читайте також :
Відео Фото Чжао Сіньтун: від дискваліфікації до чемпіона світу
снукер Ронні О'Салліван

Ронні О'Салліван

Чжао Сіньтун: від дискваліфікації до чемпіона світу
Імператор зі Сходу підкорив "Крусібл": аматор сенсаційно здолав зірок і став чемпіоном світу зі снукеру
О'Салліван назвав фактор, який найбільше його засмучує після вильоту з чемпіонату світу
Сіньтун: Весь зал уболівав за Ронні, але він на це заслужив
Я вже чотири роки граю погано: О'Салліван – про виліт із чемпіонату світу

Останні новини