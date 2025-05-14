Легендарний О'Салліван планує "оселитися" на Близькому Сході

Семиразовий чемпіон світу зі снукеру Ронні О'Салліван може переїхати на постійне місце проживання до ОАЕ.

Про це повідомляє Scmp.com.

Спортсмен отримав посвідку на проживання в Гонконзі минулого жовтня за міською програмою Quality Migrant Admission Scheme, але цього місяця заявив, що може переїхати на Близький Схід зі своєї довгострокової бази в Ессексі, поблизу Лондона.

Директор імміграційних служб Гонконгу Бенсон Квок Джун-фунг не здивований таким рішенням, оскільки Ронні відкрив нещодавно школу снукеру в Дубаї.

" Не дивно, що він обрав розвиватися на Близькому Сході. Але він також нещодавно готувався відкрити свою снукерну академію та клуб у Гонконзі", – сказав він.

У грудні англієць розповідав, що хотів би "відкрити багато-багато снукерних та більярдних залів у Гонконзі" та знайти квартиру в Коулуні.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу зі снукеру О'Салліван вибув на стадії півфіналу, програвши китайцю Чжао Сіньтуну, який у підсумку і виграв титул.