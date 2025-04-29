Приблизно два з десяти: О'Салліван незадоволений своєю формою

Зірка снукеру Ронні О'Салліван, незважаючи на вихід у чвертьфінал чемпіонату світу 2025, все ще незадоволений своєю формою. Він визнав, що не відчуває себе готовим на 100%.

Про це Ронні сказав у коментарі для Sky Sports.

"Оцінюю свою форму як приблизно два з десяти. Я не поспішав закінчити матч – мені потрібно якомога більше часу за столом. Чим більше часу за столом я маю, тим більше шансів привести гру до того рівня, якого я прагну. Те, що відбудеться тут, не змінить мого підходу на наступні два роки. Якщо я гратиму у свою гру, не має значення, хто сидить у іншому кріслі. Я завжди вірю, що якщо граю близько до свого найкращого рівня, то зможу перемогти будь-кого. Але коли не вдається добре грати, доводиться розраховувати на помилки суперника. Все може налагодитися в будь-який момент, але я реаліст і добре знаю, де я зараз і де маю бути", – сказав він.

Нагадаємо, "ракета" встановив рекорд World Snooker Championship, вийшовши до 1/4 фіналу 23-й раз за кар'єру.