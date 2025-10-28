О'Салліван проведе виставковий матч проти чемпіона світу в 5-зірковому готелі

Зірка снукеру Ронні О'Салліван під час паузи у сезоні-2025/26 зіграє у показовому поєдинку проти чинного чемпіона світу Чжао Сіньтуна.

"Ракета" підтвердив це у коментарі для Metro.co.uk.

"Я радий повернутися до готелю "Wynn Macau" 31 жовтня. Цього разу я буду ділити стіл із Чжао Сіньтуном – одним із найцікавіших талантів у снукері. Це буде видовищний матч. Не пропустіть. Побачимося дуже скоро", – сказав він.

Зрозуміло, що на кону буде не той рівень, але це буде матч-реванш їхнього півфіналу під час ЧС-2025, де китаєць здобув перемогу з рахунком 17:7.

У цьому сезоні О'Салліван грає за відносно легким графіком, беручи участь у Shanghai Masters, Saudi Arabia Masters та Гран-прі Сіаня. У Шанхаї та Сіані він вибув у чвертьфіналі, а на турнірі в Джидді став фіналістом.

28-річний Сіньтун після перемоги на World Snooker Championship трофеїв не здобував. Цього сезону він навіть не виходив у фінали на жодному з восьми престижних турнірів.