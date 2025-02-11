Семиразовий чемпіон світу знявся з Welsh Open за кілька годин до матчу

Ронні О'Салліван знявся з турніру Welsh Open менш ніж за чотири години до запланованого повернення в снукер.

Про це повідомляє Sky Sports.

Сьогодні, 11 лютого, о 15:00 за Києвом О'Салліван мав зустрітися з Джеймі Кларком у першому раунді.

49-річний англієць пропускає черговий турнір після того, як він провів неоднозначну Лігу чемпіонів зі снукеру.

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Після неї Ронні мав взяти участь у Мастерсі, проте й там він знявся з турніру трохи більше, ніж за день до запланованого поєдинку з Джоном Хіггінсом.

Пізніше О'Салліван назвав своє рішення відмовитися від участі в Мастерсі "нічним кошмаром", додавши, що він "розгубився" під час підготовки.

Варто зазначити, що це вже восьмий турнір цього сезону, з якого знявся О'Салліван. На його рахунку досі жодного виграного змагання.

Наступним турніром, на який заявлений Ронні О'Саллівана, є World Open в Юйшані (Китай). Турнір пройде з 23 лютого по 1 березня.