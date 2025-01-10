Легендарний О'Салліван знявся з турніру Masters

Зірковий гравець у снукер Ронні О'Салліван відмовився від участі у турнірі Masters.

Про це повідомляє Eurosport.

Офіційною причиною зняття з турніру є "медичні показники". Зазначимо, що змагання розпочнеться у цю неділю, 12 січня.

Masters вважається найпрестижнішим нерейтинговим турніром у снукері. Ронні є рекордсменом з перемог у змаганні, маючи вісім перемог у своєму активі.

Очікувалось, що О'Салліван зустрінеться на турнірі з іншою легендою снукеру - Джоном Хіггінсом.

Раніше 49-річний англієць знявся з Ліги чемпіонів у снукері.