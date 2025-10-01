О'Салліван назвав свою найголовнішу мету на сезон

Легенда снукеру Ронні О'Салліван назвав свою головну ціль на нинішній сезон. "Ракета" хотів би виграти чемпіонат світу.

Його слова передає Talksport.com.

"Цього року я, ймовірно, не гратиму на Мастерсі. Думаю, я просто зіграю на Чемпіонаті Великобританії, сподіваюся, на Tour Championship, якщо я досить добре виступлю в сезоні, що, гадаю, вже й вийшло, бо я добре виступив у Саудівській Аравії.

Далі – чемпіонат світу. Було б чудово виграти його ще раз", – заявив 49-річний англієць.