Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Більярд

О'Салліван назвав свою найголовнішу мету на сезон

Руслан Травкін — 1 жовтня 2025, 02:35
О'Салліван назвав свою найголовнішу мету на сезон
Ронні О'Салліван
Metro

Легенда снукеру Ронні О'Салліван назвав свою головну ціль на нинішній сезон. "Ракета" хотів би виграти чемпіонат світу.

Його слова передає Talksport.com.

"Цього року я, ймовірно, не гратиму на Мастерсі. Думаю, я просто зіграю на Чемпіонаті Великобританії, сподіваюся, на Tour Championship, якщо я досить добре виступлю в сезоні, що, гадаю, вже й вийшло, бо я добре виступив у Саудівській Аравії.

Далі – чемпіонат світу. Було б чудово виграти його ще раз", – заявив 49-річний англієць. 

Ронні цього року став фіналістом Saudi Arabia Masters, де програв австраліцю Нілу Робертсону. 

О'Салліван 7 разів (2001, 2004, 2008, 2012, 2013, 2020, 2022) ставав чемпіоном світу. Він за цим показником ділить лідерство зі Стівеном Хендрі, який також сім разів ставав переможцем World Snooker Championship. 

Читайте також :
Відео Фото Від британських офіцерів до мільйонних призів: історія та правила снукеру
снукер чемпіонат світу Ронні О'Салліван

Ронні О'Салліван

О'Салліван відреагував на смерть найуспішнішого фінського більярдиста
Титулований снукерист розповів, чому тримає образу на О'Саллівана
Англійський снукерист розповів, що зробило О'Саллівана найкращим у цьому виді спорту
О'Салліван назвав свій найулюбленіший вид спорту
Стало відомо, які зобов'язання взяв на себе О'Салліван при підписанні контракту з Саудівською Аравією

Останні новини